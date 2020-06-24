刪除FaceAPP不代表已取消訂閱！試用3天即會扣款...一招教你如何不被坑

▲近期網路社群流行一款「FaceApp」，但卻衍生出自動續訂產生費用與洩漏個資疑慮。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

近期網路社群流行一款變臉APP叫「FaceApp」，可以把人變成另一個性別的帥哥美女，讓許多民眾躍躍欲試。不少網友玩變臉APP玩得很開心，但卻衍生出自動續訂產生費用與洩漏個資疑慮，建議民眾下載前要三思。

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這款FaceApp在App Store、Google Play都是免費下載，FaceApp是透過雲端來修圖，也會把照片上傳到伺服器。根據FaceApp-AI臉部編輯器官方介紹資料顯示，訂閱項目會自動續約，每月或每年會按照訂閱計畫及選定的費率扣款，訂閱月費為4.99美元（約新台幣150元），訂閱年費為29.99美元（約新台幣890元），終身授權費為89.99美元（約新台幣2660元）。官方也附註，除非在目前訂閱期結束前至少24小時取消訂閱，否則將自動續訂，系統也將直接扣款。

民眾如不想被額外收取費用，記得取消訂閱，但因APP的開發商在海外，App store也是海外公司，申訴亞洲蘋果台灣分公司恐怕也沒用，下載前請先看評價再決定。另外，提醒民眾在手機上刪除APP並不是取消訂閱，一定要向App store提出申請才是取消訂閱。

時代力量新北市黨部副執行長曾柏瑜也呼籲說，「不要再玩變臉APP」。曾柏瑜指出，難道大家都忘記這個APP是一家有資安疑慮的俄羅斯公司製造的嗎，這家公司曾經被美國議員指控在APP安裝後台竊取手機中的個資，在你允許APP使用你的相片的同時，也把個資雙手奉上給俄羅斯了。

她強調，即使只是一張照片，有心人士也可以拿來做很多壞事。在這個「個資就是金錢」的時代，請各位認真保護自己的資產。



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