粽子吃膩就換這款！真麵堂強強聯手經典名醬⋯4分鐘拌出台式好滋味

▲味丹真麵堂與台灣經典醬料「牛頭牌沙茶醬」、「明德辣豆瓣醬」強強聯手推出乾拌麵。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

最近端午節到來，大街小巷都飄出粽子的香氣，雖然嚐起來美味，但多了就會讓人吃到怕，不禁想要抬頭吶喊「可以給我其他台灣味的選擇嗎？」台灣身為美食王國，任何時候都能大啖美食！味丹真麵堂與台灣經典老字號醬料「牛頭牌沙茶醬」、「明德辣豆瓣醬」強強聯手推出沙茶、豆瓣醬口味乾拌麵，要用最濃郁的醬香勾起所有人心中的共同回憶，嚐到另一種台灣味。

▼簡單一包就能勾出大家共同回憶。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）



相信每個人心中都會有一個「記憶中的美味」，是放學後在餐桌上等著媽媽將麵煮好，再把喜歡的醬料拌進麵中，爸爸喜歡的辣豆瓣拌麵、自己最愛的沙茶乾拌麵，每一碗麵都拌著大家喜歡的口味，搭配煮到Q彈有勁的麵條，光是聞到味道就立馬陶醉在濃郁醬香中，而這種深埋潛意識、讓人魂縈夢繫的關鍵就在「醬料」。

說起台灣經典醬料，腦海裡衝出來的前幾名一定有牛頭牌沙茶醬，飄香超過半世紀的牛頭牌以比目魚乾、赤尾青蝦製成的特有醬香，略帶顆粒的口感讓層次豐富又涮嘴，讓許多人不知不覺就養成「吃什麼都要沾沙茶醬」的習慣；而傳香70年老字號的明德辣豆瓣醬也不遑多讓，嚴選台產紅辣椒、非基改黃豆手工入缸，再用紅蔥頭等香料提煉，讓整體風味濃郁、辣椒辛香縈繞，70年來始終保持天然好味道，加入麵中攪拌就風味十足。

▼加上簡單配料，就能感動重現媽媽現煮的味道。

除了醬料就足夠勾起大家的回憶外，這次真麵堂將麵體全新升級，推出Q彈細麵口感，只要放進鍋裡熱水4分鐘，淋上醬料簡單拌一拌，就能端出如同媽媽版本的麵條。如果想要變成豪華大餐，在超市就能買到的滷蛋、青江菜、豆芽菜、肉片等放進去，回憶中的台式拌麵就飄香而來。一碗立馬能在夜裡暖胃又暖心，最令人感動的是乾拌麵只需要銅板價就能享受美味，還不用大半夜挖媽媽起床幫忙煮麵，真的揪甘心。

這樣高CP值的銅板美食，在全省全聯門市都可以找到它的身影，亦可在momo、PChome以及蝦皮等電商平台透過滑鼠簡單一點入袋，不用出門美味就送到家。在碰到天氣不好、想要躺在床上賴床的朋友，只要先囤好貨，肚子餓時熱水煮4分鐘就上桌，不用踏出家門就能享受到熱呼呼的台灣味乾拌麵，對外食、小資族來說，是一個享受美食的好選擇。

▼拆開包裝內容物是簡單的醬料包，銅板價就能享受到台灣經典口味乾拌麵，快到全聯、momo、PChome以及蝦皮等電商平台囤貨在家輕鬆拌。(圖／品牌提供）

