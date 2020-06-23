俄籍船在韓爆集體感染！16人確診「百人隔離」　感染源疑是船長

▲韓國釜山港。（圖／記者蔡玟君攝）

記者康心禹／綜合報導

據南韓釜山檢疫所和釜山航運工會22日消息，19日上午停泊在釜山市甘川港的俄羅斯籍冷藏船上，21名船員中有16人於22日下午確診感染新冠肺炎（COVID-19）。檢疫所人員表示，儘管其餘5名船員病毒檢測呈陰性，但仍可疑，今後可能復檢。

根據《韓聯社》報導，這艘船來自海參崴，船長約一週前有發燒的症狀，並於俄羅斯確診。檢疫所得知後，隨即對所有船員進行了檢測。防疫部門認為，船長很可能是這起群聚疫情的感染源。

目前全體船員在船上隔離，確診者將送往釜山醫療院等機構就醫。另外，160名左右的航運工會成員、5名船舶維修公司員工、3名裝卸公司員工、4名水產品品質管理院公務員被判定為接觸者，也被當局緊急隔離。

據韓國中央防疫對策本部通報，截至當地時間23日0時，韓國累計確診病例12484例，過去24小時新增46例，其中30例屬於境外移入病例；新增境外感染30例中，其中16例是目前停靠在釜山甘川港的俄羅斯籍冷藏船船員。

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