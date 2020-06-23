連署飆破2.1萬…昨上街擺攤遭驅！「鳳山清捷隊」撇停罷傳聞：這3地繼續

▲罷捷團體22日在鳳山公有市場擺攤遭驅趕，總部發言人徐向賢23日發聲明表示，將停止前往該地擺攤。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

罷捷總部成立後，22日前去鳳山第二公有市場擺攤提供民眾簽屬連署書，怎料途中卻遭當地自治會強硬驅趕。對此，罷捷總部發言人徐尚賢23日宣布，考量到出借攤販老闆的內心壓力和人身安全，將不再前往該地擺攤，同時堅決否認外界傳言罷免案暫停的說法。

▲罷捷擺攤遭市場自治會(綠背心)制止。（圖／罷捷總部提供）

罷捷總部22日一早到鳳山第二公有市場擺攤，提供民眾簽屬罷捷連署書，不過，志工們指控，當地自治會強硬驅趕，還用手機錄下影片，畫面中一男一女穿著綠色背心，上頭寫上鳳山第二公有市場自治會，與拍攝影片的志工起口角，影片中志工不滿詢問：「上次罷韓你有沒有這樣子？」男子回應「和罷韓沒有關係」，志工則回：「拜託你要公平啊！」男子則強調沒有罷韓、中立，一旁同為自治會的女子大聲斥責「你是在大聲X小！」衝突一觸即發，雙方當眾起激烈口角衝突。

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▲罷捷擺攤指控遭自治會驅離 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷捷總部表示，擺攤是有經過攤位老闆同意，但自治會認為應該要經過他們同意，對方很堅持不允許他們擺攤，最後只好讓步提早離開。對此，發言人徐向賢23日也發聲明，目前連署書已經突破2萬1000份，考量到出借攤販老闆的內心壓力和人身安全，將不再前往該地擺攤，同時也針對外界傳言「罷免案已暫停」的傳聞鄭重澄清，只是決定不去爭議地擺攤，罷捷總部、光遠路316號、工協市場口的連署作業都持續積極運作中。

據了解，前來嗆聲、身穿自治會的背心的是鳳山區新興里里長郭傅美金，她喊冤是里民來反應怎麼到市場罷捷，一開始本來也心平氣的談，表示對方沒有到自治會申請，可是當下對方口氣很兇，她們才兇回去。里長強調，她是以自治會首席顧問和里長身分出面，因為自治會共有300多攤攤商，大家會有意見，市場的立場是中立，也沒有讓罷韓來擺攤過，也沒有讓罷韓插過一隻旗子，後來才請警察來處理。里長坦言當時服務處有收罷韓連署單，但沒有供攤位。

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▲罷捷連署地點。（圖／記者洪靖宜攝）