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600萬民眾擠郵局領振興券　林佳龍指示「先實地演練」避免塞車

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▲▼林佳龍視察郵局。（圖／交通部提供）

▲林佳龍視察郵局。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院規劃發放三倍券，以達振興經濟作用。交通部表示，振興券紙本將於7月中旬起，開始於郵局、超商發放，預計屆時將有600餘萬民眾將透過郵局領取。交通部昨日召開會議，中華郵政將於發放前進行實地演練，另交通部長林佳龍表示，為鼓勵郵局同仁辛勞，要求中華郵政研擬獎勵措施。

交通部昨（18）日召集中華郵政公司、交通部郵電司等相關單位開會研商，林佳龍在會中指示郵政公司在7月中旬前舉辦實地演練，並針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情境，模擬因應方案。

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林佳龍強調，雖然很多民眾應該會想避開一開始的排隊「擠兌潮」，但政府更要將心比心，同理有些基層的民眾「真的很需要這筆錢」，期盼早點領到。因此，包括系統、作業SOP、動線、預約制度及號碼牌發放，應該從民眾的角度，設想各種可能的情境，民眾就算沒能很快領到，也應該妥善引導或預告等待時間，別讓民眾擠在郵局裡、或到處來回奔波。

根據郵政公司的報告，振興券從運送警戒、窗口承辦員的教育訓練及數位課程、針對「一人郵局」如何加派人手、讀取健保卡或身分證之系統介接、點鈔機升級成具讀取並辨偽振興券的功能、各郵局存量電子地圖、大宗領取之預約、發放號碼牌的制度，均已著手規劃相關細節。

▲▼林佳龍視察郵局。（圖／交通部提供）

▲林佳龍要求郵局實地演練發放振興券狀況。（圖／交通部提供）

林佳龍在聽取報告後表示，郵政公司從前幾個月以來的配送口罩，到接下振興券運輸、配送、領用、兌付等作業的重責大任，真的都很辛苦，就是因為郵政團隊表現很好，才被政府賦予重責大任，他除了要全體同仁的辛勤，也特別指示郵政公司經營階層，研提對同仁今年這麼辛勞的獎勵措施，「政府全力支持！」

林佳龍也提醒，請郵政公司預設幾個必考的「狀況題」，例如票券庫存不足、運送車故障、網路斷線、系統主機當機、人潮爆量、郵局外停車亂象、號碼牌過號的遞補規定、號碼牌發完之後可否預發隔日的順位等情境，做好演練及沙盤推演。

林佳龍表示，交通部將持續督導並協助郵政公司，做好振興券專案的因應整備，他也會再親自到實地去視察演練情形，希望政府的團隊大家一起努力，並「急民所急」，盡可能提高完善而順暢的服務品質。

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