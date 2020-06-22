華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

▲ASUS ZenBook 14正式在台上市。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（22）日宣布，世界最薄且完整連接埠筆電「ASUS ZenBook 14」正式在台上市，薄度僅1.39公分，重量僅1.13公斤，主打超薄輕巧機身，並配備Thunderbolt 3 USB-C、USB Type-A與HDMI完整連接埠。

ASUS ZenBook 14主打輕薄小巧的外觀，並擁有22小時長效續航力，以及快速充電技術，能在40分鐘將電池充電至60%，讓使用者不帶充電器出門也能輕鬆應付全日電力，而且內建MyASUS應用軟體，透過「Link to MyASUS」服務可快速連結電腦與行動裝置，輕鬆執行多工作業。

ASUS ZenBook 14有綠松灰與星河紫兩色款式，規格最高搭載第10代Intel Core™ i7處理器及8 GB記憶體， 並擁有高達90%螢幕佔比的NanoEdge四面窄邊框設計、供應出眾300尼特亮度的1瓦低功率螢幕，更配備超快速的512 GB PCIe M.2 SSD，以及最新的Intel WiFi 6 Gig+ (802.11ax)連線能力。

▲華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電「ASUS ZenBook 14」。（圖／華碩提供）

ASUS ZenBook 14具備完整連接埠，包括全尺寸的HDMI和USB Type-A 連接埠，以及2個強大的Thunderbolt 3 USB-C連接埠，支援快速充電、4K UHD外接螢幕，最高可達到40Gbps資料傳輸速度，還可以使用ＭicroSD讀卡機從行動裝置傳送資料。

ASUS ZenBook 14採用全新的鍵盤設計，符合人體工學，並在鍵盤右側納入更多功能鍵，搭配ASUS NumberPad 2.0虛擬數字觸控板，可隨時將觸控板切換為將全尺寸LED發光數字鍵盤，方便使用者輸入資料，透過內建的智慧軟體，即使在啟用虛擬數字鍵盤的狀態下，仍可使用觸控板控制游標。

ASUS ZenBook 14內建的Link to MyASUS是MyASUS服務中的一項便利工具，使用者可「無線」快速連結電腦與行動裝置，提供7大實用功能，包含檔案傳輸、網址傳輸、鏡像功能、螢幕延伸、QR Code檔案分享、遠端檔案存取及免持聽筒通話。

華碩推出「酷玩一夏，購機抽Nintendo Switch」活動，從即日起至7月12日，凡購買搭載Intel處理器的ASUS全系列筆電/桌機，官網登錄即可抽「Nintendo Switch遊戲主機加遊戲片兩片」乙組，購買指定機種還可登錄拿好禮，像是千元超商禮券、Samsonite RED筆電後背包、65W變壓器等。

▲ASUS ZenBook 14內建的Link to MyASUS。（圖／華碩提供）

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