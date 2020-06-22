影／印軍放下武器　喜馬拉雅山上練起瑜珈...閉目養神揚國粹

實習記者崔子柔／綜合報導

印中邊境的風波尚未平息，不過國際瑜珈日（21日）當天，印藏邊防警察（Indo-Tibetan Border Police ，ITBP）在保衛領土之際，暫時將武器放下，一同在喜馬拉雅山上做起瑜珈響應活動，發揚國粹。

▲許多國家響應國際瑜珈日。（示意圖／AP）

▲印軍在防衛之際不忘宣揚國粹。（圖／翻攝自推特／ITBP）

根據印度《論壇報》報導，21日是聯合國訂定的「國際瑜珈日」，今年已是第6屆，駐地在海拔1萬8800英尺（約5730公尺）喜馬拉雅山營區的印藏邊防警察也共同響應，給最近緊張的氣氛帶來一些緩和。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，新冠疫情仍未退燒，而且也還沒研發出疫苗，民眾待在家做瑜珈，不但可以保護自己，也能增強免疫力。

瑜珈源自於古印度文化，義爲探尋「梵我一如」的道理與方法，而現代瑜伽主要是一系列的修身養心方法，包括調身的體位法、調息的呼吸法、調心的冥想法等，以達到身心的合一。

▼印軍在防衛之際不忘宣揚國粹。（影／翻攝自youtube／IndiaTV）