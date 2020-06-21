搬出「美髮烘罩」見證日環食！2設計師擠小世界看太陽　網跪了：最有創意

▲用烘罩看日環食。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

今（21日）很多人下午4點準時看向天空，靜靜等待百年難得一見的日環食奇景，但肉眼無法直視閃耀的太陽，也因此激發民眾創意，紛紛利用手邊物品來遮擋光線。一名網友貼出照片，她2位從事美髮的朋友發揮超強創意，一個烘罩就輕鬆取代墨鏡，還可以兩人同時觀看，效果極佳。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出照片，2位女子擠在理髮廳使用的「美髮烘罩」裡，視線望向天空中的太陽，準備親眼欣賞「上帝的金戒指」。由於陽光過於閃耀，肉眼沒辦法直視，會刺痛又看不清，於是她們從店裡推出一台烘罩，黑色部分和墨鏡相同原理，隔著烘罩觀看就能見證完整的日環食過程。

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▲還有人把自己X光片借給路人看日環食。（圖／翻攝自爆怨公社）



2位女子的創意引發網友熱議，紛紛留言，「夠聰明」、「讚喔就地取材」、「 我是兩頂安全帽三片鏡片」、「目前看到你們最有創意！」甚至還有人為了看到日環食，不惜獻出自己的肺部X光片，借給鄰居與路人遮擋陽光，展現全民為了欣賞日環食團結的一刻。

據了解，日環食在今天下午4點13分至4點14分出現，僅現身不到1分鐘，很多人都在網路貼出照片，分享自己捕捉到這珍貴一幕。嘉義北香湖公園更聚集大量民眾，當4點13分到來，在場的人全驚呼「天狗真的開始吃了！」台北市立天文館也透過望遠鏡記錄下日環食的過程，讓各個地區的網友都能目睹這歷史性的一刻。

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