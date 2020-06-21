搶不到家門口停車格　阿伯偷2部機車佔位辯：我用牽的，沒有偷！

▲77歲鍾姓阿伯偷機車佔停車位，辯稱「我用牽的，沒有偷」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名阿伯，因時常騎機車回家時，搶不到家門口機車停車格，竟異想天開偷竊附近沒有上鎖的機車，牽到停車格佔位置，經被害人報案，警方調閱監視器，循線找到阿伯時，他正在偷另一台機車，辯稱「我用牽的，沒有偷」，訊後依竊盜罪移送偵辦。

6日下午1時許，31歲陳姓女子向警方報案，指稱機車停在永和區國光路遭竊，警方才花一個多小時，就在附近的福和路198巷找到陳女機車，採證後通知她領回，並調閱失竊現場周遭監視器，發現77歲鍾姓阿伯在當天凌晨，以牽行方式偷走陳女機車。

▼77歲鍾姓阿伯在行竊第2部機車時，遭巡邏警員逮捕，當場人贓俱獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方隨後根據監視器沿著竹林路218巷往福和路巡查時，看到阿伯的穿著與行竊監視器裡的男子一模一樣，正徒手牽著一部機車，警員向前盤查，發現車主是37歲鄭女所有，當場人贓俱獲，阿伯急忙辯稱「我用牽的，沒有偷」。

鍾姓阿伯向警方供稱，全是因為家門口的機車停車格常被佔用，每次返家常常停不到車位，才會先後偷牽沒有鎖上龍頭的2部機車來佔位置，警訊後依竊盜罪將他移送新北地檢偵辦。

他奶奶的美麗小秘訣