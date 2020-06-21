加速工業智動化！OnRobot Screwdriver隨插即用設計助提升部署彈性

▲不同於傳統的單件式螺絲鎖附系統，OnRobot Screwdriver開箱即可使用，並能與各式應用輕鬆整合，將高重複性且不易操作的螺絲鎖附程序自動化。（圖／OnRobot提供）

財經中心／台北報導

全球協作式應用工具製造商「OnRobot」宣布推出開箱即用的OnRobot Screwdriver，不同於傳統的單件式螺絲鎖附系統，此一全新的自動化解決方案能與各式應用輕鬆整合，讓製造商可以視實際需求，更快速、簡單、彈性地將高重複性且不易操作的螺絲鎖附程序自動化。

OnRobot Screwdriver部署容易，只需鍵入螺絲的長度和扭矩值，即能自動計算螺絲鎖附需要的速度和力道，確保裝配過程的穩定性與準確度；OnRobot Screwdriver也會偵測錯誤的螺絲長度，進而減少廢料、提升整體生產品質。

獨特的「Z軸」設計提供了有效防護，減少機械手臂移動作業過程中的零件碰撞、避免損傷，即便是長達3.5公分的螺絲也能完整收起，大幅提升生產線的協作安全。

此外，編程簡單的OnRobot Screwdriver不僅與多種螺絲尺寸相容，並可因應生產需求，快速更換不同的螺絲起子頭，減少停機時間、增進產能。

▲編程簡單的OnRobot Screwdriver不僅與多種螺絲尺寸相容，並可因應生產需求，快速更換不同的螺絲起子頭，減少停機時間、增進產能。（圖／OnRobot提供）

OnRobot執行長Enrico Krog Iversen表示，「這是OnRobot目前最先進的產品之一。本次全新推出的自動化螺絲鎖附工具將力助使用者簡化複雜程序、增進成本效益，且全面優化產能與生產品質，相信我們的客戶在短期內即可明顯感受到這些投資回報。」

產品特色包含能提升螺絲鎖附準確度且編程簡易的嵌入式轉軸、介於0.15牛頓米到5牛頓米之間的精密扭矩控制、螺絲尺寸相容性高，支援M1.6到M6，螺絲適用長度達5公分、可與螺絲送料機協作、可透過OnRobot快換裝置（Quick Changer）進行安裝、符合防靜電安全標準。

OnRobot Screwdriver與OnRobot屢獲獎項肯定的單一系統解決方案相容，其整合式機械電氣介面能於各大品牌機械手臂和OnRobot產品之間連動，近期更新後也加入整合了ABB Robotics和韓華精密機械（Hanwha Precision Machinery）的機器人，使用者可透過任一OnRobot產品所提供的整合式機械電氣介面，快速完成裝置整合並立即投入生產，以縮短回報投資週期。