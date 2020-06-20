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新鮮人突破低薪「快速累積第一桶金」！保險專家：分紅保單兼顧保障與理財

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▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲職場新鮮人必須思考理財的方法和目標。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

畢業季到來，初出社會的職場新鮮人，在薪資有限的情況下，要同時兼顧儲蓄、投資以及保障3大目標，相當困難，對此，英國保誠人壽表示，新鮮人可以先牢記「投保ABC」：「Asset」檢視自身的資產配置，「Balance」保障和儲蓄平衡，「Combination」挑選具有多功能組合的產品，就有機會為自己加薪，快速累積第一桶金。

根據勞動部「薪資調查統計結果」，2019年度初任人員經常性月薪平均為2萬8231元。該如何在有限的收入內，妥善規劃儲蓄、投資以及保障，挑戰社會新鮮人的口袋，更挑戰社會新鮮人的腦袋。

英國保誠人壽建議，新鮮人面對眼花撩亂的理財產品，務必掌握「ABC」3要點，A代表「Asset」，首要之務就是向內檢視資產配置狀況，並有紀律的進行收入分配，薪水有限的社會新鮮人建議可以參考「361法則」，將收入依30%儲蓄、60%消費、10%保險的比例做分配。

B指的是「Balance」，在保障和儲蓄間取得平衡，所謂不怕一萬、只怕萬一，若從年輕時期就有完善的保險規劃，搭配有紀律的儲蓄習慣，透過長時間累積，不僅能有效達到資產增值，更為自己及家人多一分保障。

最後的C為「Combination」，對於剛畢業的社會新鮮人而言，可分配資金有限，透過多功能組合的產品將能更有效率的達成目標，選擇具備「分擔風險、紅利共享」兩大特點的分紅保單，在獲得壽險保障的同時，也能分享專業投資團隊的獲利，藉由保單紅利達到強迫儲蓄的效果，同時滿足儲蓄、投資以及保障3大目標，是新鮮人作為長期理財的首選工具。

英國保誠人壽提醒，職場新鮮人常因薪資有限，而忽略保險規劃的重要，主打「分擔風險、紅利共享」的分紅保單，不但提供壽險保障，更能透過長期持有分享保險公司的經營績效，藉由保單紅利讓資產有感增值，為將來做好準備。

 

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