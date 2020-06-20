超商補班日小確幸一次看！「咖啡買3送3、限時第2杯半價」為上班族打氣

記者林育綾／綜合報導

因應緊接而來的端午連續假期，許多上班族必須在今（20）日補班，而各大超商也相繼推出「補班日小確幸」優惠，其中7-ELEVEN推出特調檸檬咖啡、現萃茶「冰淇淋紅茶」第2杯半價優惠；萊爾富不限會員現煮咖啡買3送3；全家超商也在APP推出大杯冰西西里咖啡2杯88元優惠；OK mart 則有咖啡買2送2活動，陪上班族掃除負能量！

▲7-ELEVEN補班日小確幸。（圖／統一超商提供）

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7-ELEVEN

為了替上班族加油打氣，7-ELEVEN推出夏日高人氣特調檸檬咖啡優惠，「西西里風檸檬氣泡咖啡」(原價80元)與「西西里風檸檬咖啡」(原價75元)，在20日當天享同品項第2杯半價，民眾可於7-ELEVEN官方LINE、APP及IG領取兌換序號享優惠。此外小七的現萃茶系列，也推出「冰淇淋紅茶」（原價65元）第2杯半價，即日起至7月5日可享優惠。

▲7-ELEVEN現萃茶系列的「冰淇淋紅茶」，7月5日前第2杯半價。（圖／統一超商提供）



小七針對OPEN POINT會員也推出多種補班日好康，即日起至6月30日使用6千點，就能兌換到CITY TEA現萃茶系列4款人氣現煮茶飲。另外購買全店指定商品，搭配3大支付工具icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，結帳金額再折5%、周日折10%等優惠。





▲萊爾富推出現煮咖啡不限會員優惠，還有雲端超商App限時下殺活動 。（圖／萊爾富提供）

萊爾富

萊爾富推出現煮咖啡不限會員，大冰熱美式咖啡、大冰熱拿鐵咖啡享同品項買3杯送3杯優惠，需於今年8月30日前兌完。另在雲端超商App則推出「TOP30熱銷商品限時2日下殺回饋」活動，包含大杯冰熱美式咖啡、大杯冰熱拿鐵咖啡⋯等明星優惠商品，最低52折起。而即日起至6月30日前，萊爾富飲料新品「光泉冷泡茶三京綠茶585mL」(售價25元)，享單件嚐鮮價19元，2件35元優惠。

▲全家超商推出APP商品預售優惠。（圖／全家超商）

全家、OK

另全家也在補班日（20）日端出1日限定，APP商品預售大杯冰西西里咖啡2杯88元優惠，上午10點準時開賣，會員每人限購1組，即日起至7月14日若使用「全家」自有支付工具My FamiPay、Fami錢包購買金萱青茶、金萱鮮橙青茶還享第2杯半價優惠，加碼活動期間私品茶全系列同享任選第2杯7折。OK mart 全門市則於即日起至20日推出大杯冰、熱美式及大杯冰、熱拿鐵買2送2。

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