「23kg」愛犬公園暴衝狂追小狗！她慘摔2次毀容　飼主被告竟撇：自己拉不住的

▲林姓男子到公園遛狗卻未繫繩，愛犬暴衝傷人，他竟撇，「她是被自己的狗拉倒的」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

林姓男子帶著重達23公斤的愛犬「妞妞」到公園散步，卻沒有繫上繩索，讓妞妞暴衝追咬許姓女子僅17公斤的愛犬「咪魯」，2犬隨後在地扭滾打鬥。過程中咪魯為了擺脫妞妞，於是用力拉扯向前奔跑，許女因此連續跌倒2次，導致右膝、左大拇指、臉部及牙齒受傷。許女事後怒告，林男被依過失傷害罪判拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決指出，林男2019年1月11日傍晚5時許帶妞妞到公園遛狗，但卻未幫妞妞繫上繩索或採取防護措施，讓妞妞在公園內任意奔跑，他則獨自到公園旁機車停車場找鑰匙。就在此時，許女也正好帶著咪魯到公園，但沒想到妞妞一見就突然衝向咪魯，2犬遂在地上扭滾打鬥。

咪魯當時為了擺脫妞妞，於是奮力向前衝，導致許女因此被拉扯跌倒2次，右膝、左大拇至、右邊臉頰、上前牙及上唇也因此受傷，讓許女氣得對林男提告過失傷害。

法院審理時，林男辯稱，當時他想用繩索拴住妞妞時，妞妞突然衝過去想跟咪魯玩耍，「是對方自己力量不夠，無法及時放開繩索，才被咪魯拉倒」，他自己的狗都會用繩索栓住，且在對方跌倒前，他都有一直牽住妞妞，「許女是被自己的狗拉倒的，與我無關」。

不過，法官透過監視器畫面發現，事發當時，林男並沒有在一旁看顧，也沒有用繩索拉住妞妞，認定林男確實違反應照料、監管的義務，才釀成事件發生，因此將他依法判拘役30天，得易科罰金3萬元。全案可上訴。

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