被稱「最美慈善家」…性感美魔女用嘴挑逗　誘上百人狂砸數億元投資！

記者陳雕文／新北報導

新北市一名外型亮麗的女子經營彩石珠寶買賣，曾贊助亞太影展，一年還花費千萬在照顧流浪動物，還接受過媒體專訪，被稱為最美慈善家、彩鑽女王，外表光鮮亮麗的她，卻涉嫌自105年起，利用好形象推出投資方案違法吸金數億元！超過百名被害人領了幾次紅利即無下文，警方循線將她逮捕。

▲號稱最美慈善家的蘇女，曾贊助亞太影展而打開了知名度。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

▲最美慈善家涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

●嘴上功夫了得

據了解，40多歲的蘇姓女子善於話術包裝，利用「彩鑽」為投資標的物，釋出投資保本保息，高投資報酬，並推出「綠橘投資」方案，誘使民眾投資，並聘請李男等7人為公司幹部，對外招攬投資客戶，被害人數高達百餘人，詐騙金額達新台幣數億元。

▲▼蘇女一年花費千萬在照顧動物，給人正面形象，卻涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

新北市刑大追查3個月，於5月上旬持搜索票前往板橋、樹林等地搜索，帶回蘇女、李姓幹部共8人到案，並查扣鑽石耳環、墜子、帳冊、投資人合約、投資文宣等物，全案依詐欺、銀行法移送新北檢察署複訊，其中負責人蘇女、總經理李男2人，遭新北地方法院裁定羈押。

▼如今蘇女無法繼續在影展露出事業線、配戴華麗彩鑽，只剩下冰冷的手銬，等著接受法律的制裁。（圖／《毅傳媒iWAKE》提供）

修圖修到厭世！這款CP值很可以