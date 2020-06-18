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通姦除罪不起訴！《莒光園地》女主播介入少校婚姻　2度偷情被抓還嗆正宮　

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▲莒光甜心偷吃已婚少校。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲莒光甜心偷吃已婚少校。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

記者陳雕文／新北報導

國防部心戰大隊女少校林佳璇曾任《莒光園地》主播，有「莒光甜心」封號，卻介入同部隊男少校的婚姻，遭到正宮提告，對此國防部已將2少校各記大過一次，並列入汰除對象；事後偷情男女仍過從甚密再度被正宮抓包，但通姦已除罪，刑事部分不起訴。正宮心碎說，「她（林佳璇）還說要我檢討我自己！」

據了解，偷情的2少校過去因為處理任務結識，開始偷偷交往，去年底，2人還跑去南投清境農場投宿，正宮會同徵信社、員警到現場抓姦，在門外就能聽到「鹹濕碰撞+嬌喊聲」，門一打開，看到來不及穿衣而躲在被單裡的林佳璇。

謝姓少校的正宮火大提告，通姦及相姦罪嫌，事件傳開後，國防部亦對媒體表示，已分別對兩人處分大過1次，並納入汰除對象。豈料偷情男女不知悔改，依舊過從甚密，3月底在新北市板橋一處停車場私會，正宮察覺有異，把臉貼近後車窗，果真看到2少校在裏頭熱吻愛撫，正宮簡直氣炸。

面對媒體訪問，正宮哽咽表示，「幾乎是以偽單親的方式扛起這個家，然後還等不到道歉，對我來說是不公平的」、「在警察局的時候，她（林佳璇）還當面跟我說，要我檢討自己！」，國防部回應，兩人遭嚴懲後仍不知悔改，深表遺憾，將持續加強法紀教育，並要求所屬恪遵男女分際，以防類案肇生。

由於上個月底大法官已宣告通姦罪違憲，因此新北檢18日將2人處分不起訴。而林佳璇已經申請退伍，將於今年7月卸下軍人身分，還能拿到一筆退休金，讓正宮情何以堪...

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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