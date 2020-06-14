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託售價值800萬5枚鑽「轉手典當340萬」　珠寶商怒告珠寶行老闆娘

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▲▼趙姓珠寶商託售8百多萬的鑽戒給珠寶行賣，卻反被拿去當舖典當。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓珠寶商託售8百多萬的鑽戒給珠寶行賣，卻反被拿去當舖典當。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一間知名珠寶行老闆在2011年買賣珠寶認識1名珠寶進口商，珠寶進口商在2019年將8百多萬元的珠寶交給老闆寄售，沒想到卻被該名老闆轉手拿到當鋪典當，雙方派出律師協商多次後未果，最後該名進口商決定對珠寶行老闆提出告訴。

據了解，被害的趙姓珠寶進口商，在2011年因珠寶買賣認識北市知名珠寶行的李姓女老闆，趙姓珠寶進口商在2019年12月底將2只藍寶石鑽戒、2只祖母綠戒指以及1只紅剛玉的寶石鑽戒等物品交給該珠寶行代為銷售，總價值將近803萬。

▲▼趙姓珠寶商託售8百多萬的鑽戒給珠寶行賣，卻反被拿去當舖典當。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓珠寶商拿出當時將5枚價值8百多萬的鑽戒交給珠寶行時所簽的保管條。（圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到李姓女老闆卻沒有將5枚鑽戒放在店內求售，轉手先把3枚鑽戒拿到大安區延吉街的當舖典當，另外又在2020年3月將剩餘的2枚鑽戒拿到另外一間當鋪典當，2次典當共換得340萬元，趙姓珠寶商追討鑽戒未果，才發現8百多萬的鑽戒被變賣340萬。

事後雙方在2020年4月份，曾派出律師到轄區的派出所進行協調，但2次協調都沒有結論，氣得趙姓珠寶商拿出與李姓珠寶行的保管條以及14張支票，並決定向李姓珠寶店女老闆提出業務侵占罪嫌的告訴。

▲▼趙姓珠寶商託售8百多萬的鑽戒給珠寶行賣，卻反被拿去當舖典當。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓珠寶商拿出李姓女老珠寶行老闆當時所開的14張支票。（圖／記者邱中岳翻攝）

該家老字號珠寶店位於南京東路的店面早已拉下鐵門，李姓女珠寶行老闆娘也不知去向，趙姓珠寶商只能無奈的提告，另外房東也因沒有收到房租，向轄區警方報案，警方也有派人前往現場查看，但卻大門緊閉也聯繫不上店內人員。

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