　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

籌資1千萬「先匯180萬」2嫌失聯　澎恰恰無奈：講信用才先匯款

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

知名藝人澎恰恰日前遭2名男子涉嫌詐騙180萬，檢警相關單位接獲報案後展開調查，刑事局在追查2個多月後，在內湖逮捕涉嫌詐騙澎恰恰的主嫌，在宜蘭也查獲涉嫌提供人頭帳戶的另名男子，最後依照欺罪嫌將2人送辦，也將追查幕後是否有其他共犯涉案。

警方調查，2019年10月，1名25歲的吳姓男子，得知澎恰恰因拍片需要資金，於是佯裝「陳董」向澎恰恰說可以貸款千萬，但必須先支付手續費、仲介費共計180萬元，澎恰恰隨即開支票付錢，錢存入32歲的李姓男子人頭帳戶後卻毫無音訊。

澎恰恰在2020年4月份得知遭詐騙後報案，警方也隨即成立專案小組，但因澎恰恰不知「陳董」真實身分，且留下的手機早已關機，銀行帳戶也都是人頭帳戶，警方循線掌握吳姓男子的行蹤，在17日上午10時許於內湖區將人逮捕，另外在宜蘭帶回提供人頭戶的李姓男子。

▲▼澎恰恰表示，一個4千萬的案子，透過友人介紹借款千萬，沒想到反被詐走180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲澎恰恰表示，一個4千萬的案子，透過友人介紹借款千萬，沒想到反被詐走180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在李姓男子住處內查扣已經關機的手機、空白本票以及存摺等相關證物，也將繼續追查是否有藏鏡人在背後操控。

澎恰恰在18日上午前往刑事局，面對詢問則表示，當時有一個4千萬的案子開始要募款，對方出面說有金主可以投資一千萬還要簽訂合約，但是要先給180萬的介紹費，這張票過了之後一千萬就到位，但過了之後對方卻銷聲匿跡。

但是當時並沒有簽訂合約，只是基於「講信用」，所以就先開出180萬的支票，但票過後對方卻以「金主沒空」等理由拖延，最後甚至就直接失聯。

▲▼澎恰恰表示，一個4千萬的案子，透過友人介紹借款千萬，沒想到反被詐走180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2嫌得知澎恰恰要募款，佯裝可以借出千萬，沒想到藉口先收手續費騙走澎180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

澎恰恰表示，當初透過一個朋友認識這名男子，原本想說為了案子準備集資，只是想先把錢弄到位再說，結果卻被詐騙，目前案子的部分也因疫情關係，整個移到2021年上半年，所以目前是不急的情況，反而可以慢慢集資。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　檢警拘提騙藝人吳、李兩嫌到案

ET快訊
連千毅出席法庭辯論太差　委任律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能
隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒回應了
一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠肺炎返台　中市府改口了　
罕見！桃園7連霸議員賄選判無罪　但仍「當選無效確定」
快訊／全國第一個！　這縣市紓困每人可領「500元現金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

連千毅出席法庭辯論表現太差　律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能

2男輪姦酒醉學妹竟拿牙刷刷下體企圖滅證　判3年與3年2月

高溫熱昏！宜蘭女騎士直上國5　駕駛驚呼報警...雪隧前緊急攔截

夢想B cup…開刀4次還是F奶！她縮胸失敗　肥厚疤痕+右手不舉大崩潰

2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆　括號註記：不同人

辣小三激戰人夫944次...3天就來一發！元配崩潰怒告　大法官釋憲後刑責全免

通緝男開車返家臨檢急轉彎　警早料到！巷子內等「甕中捉鱉」

灌鎮靜劑殺妻再刺死5歲幼子　死囚鄭文通獄中癌症病逝

怪異越男大鬧超商還「擄車」扯傷老婦　警攔截圍捕1小時速逮

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

連千毅出席法庭辯論表現太差　律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能

2男輪姦酒醉學妹竟拿牙刷刷下體企圖滅證　判3年與3年2月

高溫熱昏！宜蘭女騎士直上國5　駕駛驚呼報警...雪隧前緊急攔截

夢想B cup…開刀4次還是F奶！她縮胸失敗　肥厚疤痕+右手不舉大崩潰

2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆　括號註記：不同人

辣小三激戰人夫944次...3天就來一發！元配崩潰怒告　大法官釋憲後刑責全免

通緝男開車返家臨檢急轉彎　警早料到！巷子內等「甕中捉鱉」

灌鎮靜劑殺妻再刺死5歲幼子　死囚鄭文通獄中癌症病逝

怪異越男大鬧超商還「擄車」扯傷老婦　警攔截圍捕1小時速逮

「郵輪跳島」最快7月底上路！澎湖、馬祖、繞日外海小島...細節6/29公開

「爸爸車上有胸罩！」4歲女兒天真爆料　人妻火大衝車庫一看…真相笑翻網

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

YouBike2.0要花5.7億公帑！ 新北交通局曝秘辛：市府不該被廠商綁架

兩韓聯辦炸毀對比圖曝光！金與正「宣示掌權」不惜代價

一戶開價破3億！三圓年底推正義國宅案　避談入主大同話題

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤備歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

勒斃前女友還想姦屍！　法官判免死理由曝光

基隆遇害女師案　2人死刑定讞等待槍決

買房一個月變凶宅　前屋主挨告詐欺

性侵仙女遭收押　少龍被起底是歌手

高雄男幫媽討債一槍射穿心臟！棄屍大寮山區草叢下場曝

新北男搭訕「跨性別公關」　　反遭拖出痛打

2年288件！網拉布條連署速審蘇大媽

3前國會助理涉共諜案　2聲押1交保

即／國1北上湖口段4貨車追撞　大塞車紫爆

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

更多熱門

相關新聞

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

檢警今年4月間接獲藝人澎恰恰報案，澎恰恰向檢警表示，自己因拍片事業因資金調度需要，2019年10月有一名陳姓男子向其佯稱可借貸千萬元為由，惟需先支付手續費及仲介費180萬元，信以為真，開立180萬元支票付款，該支票遭兌現後，該男子藉故謊稱資金馬上到位，但到2019年11月中陳姓男子就終止門號失聯，人也消失無踨，澎恰恰始驚覺遭詐騙，報警提詐欺告訴。

為何大咖藝人都賣乾拌麵？內行：根本爽賺

為何大咖藝人都賣乾拌麵？內行：根本爽賺

澎恰恰再求助借錢拍電影　女星喊話：不要再借了！

澎恰恰再求助借錢拍電影　女星喊話：不要再借了！

韓籍藝人來台遭詐　告假經紀人求償150萬

韓籍藝人來台遭詐　告假經紀人求償150萬

女星買自助餐「被痛罵」趕出餐廳

女星買自助餐「被痛罵」趕出餐廳

關鍵字：

澎恰恰藝人180萬

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝三個重點：吃到經理發抖

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面