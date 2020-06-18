籌資1千萬「先匯180萬」2嫌失聯　澎恰恰無奈：講信用才先匯款

記者邱中岳／台北報導

知名藝人澎恰恰日前遭2名男子涉嫌詐騙180萬，檢警相關單位接獲報案後展開調查，刑事局在追查2個多月後，在內湖逮捕涉嫌詐騙澎恰恰的主嫌，在宜蘭也查獲涉嫌提供人頭帳戶的另名男子，最後依照欺罪嫌將2人送辦，也將追查幕後是否有其他共犯涉案。

警方調查，2019年10月，1名25歲的吳姓男子，得知澎恰恰因拍片需要資金，於是佯裝「陳董」向澎恰恰說可以貸款千萬，但必須先支付手續費、仲介費共計180萬元，澎恰恰隨即開支票付錢，錢存入32歲的李姓男子人頭帳戶後卻毫無音訊。

澎恰恰在2020年4月份得知遭詐騙後報案，警方也隨即成立專案小組，但因澎恰恰不知「陳董」真實身分，且留下的手機早已關機，銀行帳戶也都是人頭帳戶，警方循線掌握吳姓男子的行蹤，在17日上午10時許於內湖區將人逮捕，另外在宜蘭帶回提供人頭戶的李姓男子。

▲澎恰恰表示，一個4千萬的案子，透過友人介紹借款千萬，沒想到反被詐走180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在李姓男子住處內查扣已經關機的手機、空白本票以及存摺等相關證物，也將繼續追查是否有藏鏡人在背後操控。

澎恰恰在18日上午前往刑事局，面對詢問則表示，當時有一個4千萬的案子開始要募款，對方出面說有金主可以投資一千萬還要簽訂合約，但是要先給180萬的介紹費，這張票過了之後一千萬就到位，但過了之後對方卻銷聲匿跡。

但是當時並沒有簽訂合約，只是基於「講信用」，所以就先開出180萬的支票，但票過後對方卻以「金主沒空」等理由拖延，最後甚至就直接失聯。

▲2嫌得知澎恰恰要募款，佯裝可以借出千萬，沒想到藉口先收手續費騙走澎180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

澎恰恰表示，當初透過一個朋友認識這名男子，原本想說為了案子準備集資，只是想先把錢弄到位再說，結果卻被詐騙，目前案子的部分也因疫情關係，整個移到2021年上半年，所以目前是不急的情況，反而可以慢慢集資。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網 檢警拘提騙藝人吳、李兩嫌到案

