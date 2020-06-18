嘉明海運「勝利輪擱淺」原因出爐！運安會：未對「進港時段」管制

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

嘉明海運公司勝利輪324航次去年8月1日自澎湖龍門尖山港開往布袋商港，遭強風大浪影響擱淺，船長判斷船體進水狀況嚴重，下令船員全員棄船，船上8人無人受傷。國家運輸安全調查委員會今日發布該事故調查報告，報告指出，布袋港當時未對「事故船舶於全年最大潮汐的最低潮時段進港」進行管制，才導致事故發生。

去年8月1日，嘉明所屬勝利貨輪離開澎湖縣龍門尖山港，目的港為嘉義縣布袋商港。船上包含1名船長及6名船員，無載客，裝載雜貨、廢鐵及空櫃10餘個。

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勝利輪於備俥準備進入布袋商港，沿航道北側外緣向港口方向前進。於距離港口約0.72浬處，船艏開始向北偏離原航向，船速驟減接近停滯。勝利輪在接近擱淺期間，船長曾操作倒車試圖讓船脫離淺灘，但龍骨以下餘裕水深不足，船舶運轉能力受到限制未能讓船脫困，復加船體受風和漲潮流的影響，將勝利輪推擠移至靠北堤岸邊後擱淺。

船長判斷船體進水狀況無法挽救，下令所有船員集合後棄船。事故後，勝利輪賸餘燃（柴）油及滑油皆已回收清除，無環境污染情況。

▲運安會今日公佈勝利輪船擱淺事故調查報告。（圖／記者湯興漢攝）

運安會表示，去年8月布袋管理處剛完成港口監視系統之建置，惟未建立船舶管制機制及政策，未對事故船舶於全年最大潮汐的最低潮時段進港進行管制，以致該船因龍骨下水深不足而擱淺。

運安會指出，嘉明海運尚未執行「船舶安全營運與防止污染管理規則」第4條，安全管理機構應符合提供船舶營運之安全操作體制及安全工作環境、評估對船舶航行、人命安全及防止船舶污染之危害，建立適當預防措施、提升安全管理機構與船舶人員之安全管理技能，包括船舶航行、人命安全及防止船舶污染應急事件之準備等目的。

運安會建議，嘉明海運應改善所屬船隊之管理，並宣導於最大潮汐的最低潮時段，須以安全為優先考量之保守態度及作為，待最低潮時段過後再行進港。

另建議台灣港務公司，在航道水深未能有效維持情況下，落實並有效執行商港法第33條規定，針對吃水受限或具擱淺風險之船舶，於最低潮時段執行進出港管制。並改善浚深航道方式，讓疏濬航道淤泥工程持續有效進行，避免類似事故之再發生。