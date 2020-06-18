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基隆女師遇害成「膠帶木乃伊」！2嫌死刑定讞　正等待槍決

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【膠帶木乃尹5】愛心女師助人無數　殺她的卻是曾救濟過的人

圖文／鏡週刊

2008年基隆發生1起駭人聽聞的命案，1名黃姓女老師被人用透明膠帶綑成木乃伊狀，勒死在租屋處，凶手是她視如弟弟的游姓前鄰居，黃女還曾借錢援助經濟狀況不佳的游男。不料，游男恩將仇報，只因缺錢過年，竟夥同2名男子侵入黃女住處劫財，且因擔心遭指認而痛下殺手。警方全力緝凶，冥冥中似有定數，最後游男與同夥在女老師生日當天落網。

本刊調查，基隆遇害的黃姓女老師心地善良、熱心公益，當時還是基隆地檢署的觀護志工，曾輔導過的80多名受刑人。命案主謀游屹辰已有妻小，曾住在黃姓女老師住處對面，把游當成弟弟看待，因游沒有固定工作、經濟狀況不佳，黃還常提供物資及金錢援助。

 

後來游因積欠3萬元房租被迫搬家，落腳瑞芳，經常在當地的公園及車站閒晃，進而認識蘇、鄭2人。游男因缺錢過年，原與蘇、鄭2人計畫前往新北市汐止的高級別墅區搶劫，後來游自認熟知黃姓女老師的作息，也認為黃女的經濟狀況不錯，竟主動提議洗劫黃女。

黃姓女老師慘死住處，消息一出震驚社會。（翻攝畫面）

案發當天，游先買了膠帶、手套，帶著蘇、鄭避開監視器，從側門潛入社區，並爬樓梯走到黃女住處門口，按了電鈴後躲在門邊。黃女第一次只開了裡面的木門，直到聽見第二次門鈴聲，才打開外面的鐵門。

鐵門開啟後，3人一擁而上，拿出西瓜刀壓制黃女，先用膠帶把她綑綁成木乃伊狀，之後逼問提款卡密碼。當時鄰居報案說聽到有女生喊「我成全你」，就是黃女向3人說：「錢都給你們，不要傷害我。」不料，游問到密碼後，因擔心黃女指認，竟與其他2人輪流用手機充電線企圖將黃女勒斃。

游男（圖）殺了黃女之後，持黃的提款卡至郵局ATM盜領4萬元。（翻攝畫面）

由於力道過猛，手機充電線被扯斷，游男改拿較粗的印表機電源線，猛勒黃女頸部，直到她斷氣為止。對於3人的惡行，黃父氣得大罵：「搶劫不夠，竟然還回頭殺人，勒一次電線斷了，換一條再勒，一定要把人弄死，江洋大盜也沒他們惡質！」承辦員警也痛斥：「現場的錢拿了，提款卡密碼也問到了，為什麼一定要致人於死？」

針對這起命案，一審法官認定3名歹徒泯滅人性，將3人判處死刑，全案上訴後，法院認為鄭男未參與策劃犯案，且曾在現場說：「拿錢就好，不要傷人。」改判鄭無期徒刑，其他2人維持死刑定讞，正在等待槍決。


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