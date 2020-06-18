洛杉磯藝術家Hilary Pecis　蘸取南加州的日常和陽光作畫

藝術家 Hilary Pecis 是個道地加州人，1979年出生於橘郡富勒頓（Fullerton），並取得加州藝術學院（California College of the Arts）學士暨碩士學位。她的畫作有種歡迎氛圍，彷彿邀請觀者一齊閒步蹓躂，以親密視角跟隨其瀏覽日常生活，想當然耳，這些場景無不包覆在南加州明媚暾暖的陽光下。

名義上Pecis雖以身邊親友為題材，但建構肖像畫的方法卻相當特殊――不畫人，而是呈現他們存在的場景，藉著親朋所處的各種室內外空間，利用場域相關物品將人的特質勾摹出來，種種象徵性隱喻，讓閱畫者得以從窺視個體的習癖與品味去想像主角。

Pecis的畫作來源和意象，擷取生活裡各種事件下所拍攝的快照，像是遠足、旅行，或是到友人家中作客，以及聚在餐廳裡觥籌交錯的時光，因此畫裡，經常性可見她縝密描勒一處建築空間或是特地場域的細節。就畫作形式來看，本質事實上頗類似靜物畫和地景畫，同樣地，這些作品也一概採飽滿色調和多元觀點加以詮釋。

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不過Pecis並非單純重製和摹仿，拍攝圖像轉以繪畫形式歷經了再演繹、重創作，並且專注於那些能喚起拍照瞬間感受的特定細節及元素。如此一來便能不受寫實囿限，恣意地把紋理、筆觸、顏色、圖案以及操作的視角淋漓摛展，使畫跳脫框架，意趣鮮明。

翫賞Pecis每幀作品，能察見她對再現繪畫（representational painting）歷史的興趣表露無遺，像是畫裡經常出現卷帙浩繁的場景，層層疊疊的書時而擱置桌面、時而落地擺放；抑或出現各種展覽海報以及其他藝術家的作品等等，這種創作取徑，讓Pecis呈現自我繪畫特色之餘，也具有嘗試多元風格的機會。

圖文來源／Creative Boom、Hilary Pecis

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