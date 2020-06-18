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瘋電影／奪命隧道　挪威隧道超恐怖最長24.5公里

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文／賴賴

▲▼奪命隧道。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

算是一部寫實清淡的災難片，災難沒有很恐怖，過程沒有很緊張，結局沒有很感人，就是非常北歐的極簡風格，什麼都有但不強烈，核心價值仍在隧道問題，這種蜿蜒又漫長的隧道路段，最害怕的就是塞車和事故，裡面出不來，外面塞一團，若像電影情節的油罐車爆炸，恐怕死傷沒電影這麼幸運，這明顯的是要喚起政府重視隧道安全，感覺上隧道內的安全設施很不及格，沒有電話也沒有救難設備，甚至隧道內沒有監視器。

編劇想透過電影喚起重視，每個進入隧道的乘客，人人有故事，他們舉足輕重的影響著家庭，每個生命都很重要，正因如此眾多的隧道在挪威卻經常出事，每次發生事故不一定像電影這麼淒慘，但是風險卻巨大，電影傳遞了隧道安全的窘況，不知道播出電影後是否有改善。



片　　名：奪命隧道
英文片名：The Tunnel
類　　型：劇情
上映日期：2020-05-15
片　　長：01時44分
導　　演：帕爾艾亞(Pål Øie)
演　　員：托爾比約恩哈爾(Thorbjørn Harr) 、 麗莎卡萊希德(Lisa Carlehed) 、 伊爾芙富格魯德(Ylva Fuglerud)
國　　家：挪威
語　　言：挪威語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱
寒風肆虐的挪威山區發生了重大車禍，將準備返鄉過節的人們困在黑暗隧道中，就在搜救人員冒著暴風雪趕往搶救途中，失事的卡車卻突然起火，讓情況更加岌岌可危。面臨生死關頭的所有受困者，必須在時限內不擇手段地讓自己活下去…...。

▲▼奪命隧道。（圖／imdb）

▲不合的女兒也被困在隧道中。

▲▼奪命隧道。（圖／imdb）

▲救難隊進入隧道發現營救困難。

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