瘋電影／奪命隧道　挪威隧道超恐怖最長24.5公里

文／賴賴

瘋言瘋語：

算是一部寫實清淡的災難片，災難沒有很恐怖，過程沒有很緊張，結局沒有很感人，就是非常北歐的極簡風格，什麼都有但不強烈，核心價值仍在隧道問題，這種蜿蜒又漫長的隧道路段，最害怕的就是塞車和事故，裡面出不來，外面塞一團，若像電影情節的油罐車爆炸，恐怕死傷沒電影這麼幸運，這明顯的是要喚起政府重視隧道安全，感覺上隧道內的安全設施很不及格，沒有電話也沒有救難設備，甚至隧道內沒有監視器。

編劇想透過電影喚起重視，每個進入隧道的乘客，人人有故事，他們舉足輕重的影響著家庭，每個生命都很重要，正因如此眾多的隧道在挪威卻經常出事，每次發生事故不一定像電影這麼淒慘，但是風險卻巨大，電影傳遞了隧道安全的窘況，不知道播出電影後是否有改善。





片 名：奪命隧道

英文片名：The Tunnel

類 型：劇情

上映日期：2020-05-15

片 長：01時44分

導 演：帕爾艾亞(Pål Øie)

演 員：托爾比約恩哈爾(Thorbjørn Harr) 、 麗莎卡萊希德(Lisa Carlehed) 、 伊爾芙富格魯德(Ylva Fuglerud)

國 家：挪威

語 言：挪威語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱



寒風肆虐的挪威山區發生了重大車禍，將準備返鄉過節的人們困在黑暗隧道中，就在搜救人員冒著暴風雪趕往搶救途中，失事的卡車卻突然起火，讓情況更加岌岌可危。面臨生死關頭的所有受困者，必須在時限內不擇手段地讓自己活下去…...。

▲不合的女兒也被困在隧道中。

▲救難隊進入隧道發現營救困難。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI