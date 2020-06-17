　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

陳男外型陽光，卻犯下冷血殺人案。（圖／報系資料照，下同）

▲陳男外型陽光，卻犯下冷血殺人案。（圖／報系資料照，下同）

圖文／CTWANT

新竹1名陳姓男子覬覦戴姓前女友存款，去年7月間以「最後一次聊天」為由將對方約出後載至汽車旅館，並趁機在戴女飲品中摻入FM2，後來狠心將她勒斃再洗劫其財物，還拿被害人的錢外出買泡麵果腹，甚至企圖性侵死者屍體。不過，合議庭法官認為，陳男犯案手段「尚非殘忍惡劣」，最後依強盜殺人罪判處無期徒刑。

判決指出，陳男和戴女原為男女朋友，2人去年6月間分手，男方因債務纏身，加上不甘自己被甩，當他得知前女友手上還有20多萬元存款後，便開始圖謀不軌；同年7月9日，陳嫌以「最後一次聊天」為由，邀約被害人到汽車旅館飲酒，並趁著對方不注意時，拿出以熱水溶解的FM2摻入啤酒讓女方喝下。

不久後，戴女藥效發作，立即驚覺自己被下藥，隨即起身想離開，卻被陳男緊緊勒住脖頸身亡；犯下殺人重罪，犯嫌異常冷靜，先是用死者的手機回覆戴女室友訊息，稱「晚上我睡這好了、早上再回去換衣服、太累了、心好累」，企圖營造被害人還活著的假象，隨後還將她的衣物脫光意圖辱屍，卻因無法勃起作罷。

勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

不僅如此，陳男還用戴女手機登入網路銀行，將10萬元轉入他的戶頭，接著再冒用對方身分，透過信用卡語音平台幫自己繳納共4632元的電話費；更可惡的是，被告竟從死者皮夾拿了2000元，外出購買毒品和泡麵，直到清晨才騎車離開汽車旅館，伴屍時間長達6小時，後來更試圖盜領戴女的17萬元存款。

由於2人遲遲未退房，房務人員進門察看，驚見女子全裸陳屍房內，嚇得趕緊通報警方處理。警方鎖定陳男後，隨即報請檢方發拘票前往逮人，期間犯嫌竟傳訊給前妻，聲稱自己殺了人，「下一個就是妳！」所幸警方很快掌握到陳男位置，當天晚間在新竹縣竹東鎮將其逮捕，防止他繼續犯案。

陳男到案後供詞反覆，先是辯稱他一時衝動才殺人，後來被發現下藥，隨即又改口說自己本想和戴女一同赴死。死者父親出庭時慟訴，犯嫌長期騷擾女兒，就是為了要錢，簡直把她當提款機，現在更下手殺人，希望法官判死刑。不過，合議庭法官認為，陳男手段「尚非殘忍惡劣」，未達處以極刑程度，最後判處無期徒刑，褫奪公權終身。

延伸閱讀
教主少龍逼嫩妹獻身！認了「不舉」力撇性侵…癱軟坐輪椅送上囚車
中印衝突沒開火死傷就逾60人　專家：邊境承受壓力前所未見
男友向母討錢不成　男怒曝「表親近親不倫」又嗆：斷妳小兒子手腳

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經
學生「上呼吸道症狀群聚」！陳時中憂：大家警戒稍微變低
蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦遭限制移動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「外交部車牌」京站樓下紅線爽停5小時　遭爆退休人員多次違停開罰無用

妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺未遂…兒開門嚇壞急報警

路過派出所氣炸！男子「箭步衝上」安全帽爆砸大門　下秒慘被壓制

勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經紀合約

快訊／板橋民權路機車對撞騎士「路倒10分鐘」　疑似左轉意外釀禍

「敢打我女友主意？」台南2男撂10車人馬談判　開槍又追逐撞斷路樹

海巡署駁斥護漁不力　「每天1到3艘」巡護台日重疊海域：2016年以來無船被扣

「小鄭容和」隨機殺人改口認罪！要求調查人格形成　檢：浪費司法資源

熱到昏迷！花蓮男烈日下整修屋頂中暑倒地　消防出動雲梯車送醫

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

「外交部車牌」京站樓下紅線爽停5小時　遭爆退休人員多次違停開罰無用

妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺未遂…兒開門嚇壞急報警

路過派出所氣炸！男子「箭步衝上」安全帽爆砸大門　下秒慘被壓制

勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經紀合約

快訊／板橋民權路機車對撞騎士「路倒10分鐘」　疑似左轉意外釀禍

「敢打我女友主意？」台南2男撂10車人馬談判　開槍又追逐撞斷路樹

海巡署駁斥護漁不力　「每天1到3艘」巡護台日重疊海域：2016年以來無船被扣

「小鄭容和」隨機殺人改口認罪！要求調查人格形成　檢：浪費司法資源

熱到昏迷！花蓮男烈日下整修屋頂中暑倒地　消防出動雲梯車送醫

阮經天義氣衝墾丁！合體張鈞甯勾回憶殺…揭密「于晏」也在真相

隋棠回應被屏縣府嗆聲！　無奈嘆「關注兒童性侵初衷被瓦解」

「外交部車牌」京站樓下紅線爽停5小時　遭爆退休人員多次違停開罰無用

雲林豐田工業區聯合捐贈住警器　320戶民眾受惠免費安裝

北港武德宮武財神加持4千顆平安粽　敬老關懷弱勢

「靠陳其邁幫忙補」嘉嘉南高屏連一線　民進黨打造南方治理平台

妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺未遂…兒開門嚇壞急報警

Daniel Wong 仲夏野宴好消暑！非洲獵豹、水波紋闖入印花超驚喜

連3天熱爆！有沒有中暑…1動作秒測　他激推「史詩級3飲品」必喝：非常有效

政院擬修法放寬刑事補償範圍　人身自由未受限制也可聲請

色狗狗跳姊姊背上硬壓狂舔脖子 邊舔邊晃臀...網笑：趕快報警XD

社會熱門新聞

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

女友全程觀看！新北男夜唱後性侵酒醉妹

驚悚畫面曝　國中妹騎單車上學遭輾斃

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦菜刀狂揮…1女受傷

即／台中西屯大火...她燒到身軀焦黑慘死

女兒手機交友遇狼　無助媽泣訴快被逼瘋

即／南投女國中生被拖板車撞上當場輾斃

天道盟左右手曝！急診室扯女頭髮…3警攔不住

女師夜夜來索命　警上門他如釋重負

社運蟑螂刺青露餡　成性侵女大生鐵證

他被狂砍32刀搶千萬天珠慘死！2男埋屍扯「開玩笑」遭判死刑

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

嚇爆！爬山見樹幹下壓「發紺腐爛腳趾」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面