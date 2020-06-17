勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

▲陳男外型陽光，卻犯下冷血殺人案。（圖／報系資料照，下同）

圖文／CTWANT

新竹1名陳姓男子覬覦戴姓前女友存款，去年7月間以「最後一次聊天」為由將對方約出後載至汽車旅館，並趁機在戴女飲品中摻入FM2，後來狠心將她勒斃再洗劫其財物，還拿被害人的錢外出買泡麵果腹，甚至企圖性侵死者屍體。不過，合議庭法官認為，陳男犯案手段「尚非殘忍惡劣」，最後依強盜殺人罪判處無期徒刑。

判決指出，陳男和戴女原為男女朋友，2人去年6月間分手，男方因債務纏身，加上不甘自己被甩，當他得知前女友手上還有20多萬元存款後，便開始圖謀不軌；同年7月9日，陳嫌以「最後一次聊天」為由，邀約被害人到汽車旅館飲酒，並趁著對方不注意時，拿出以熱水溶解的FM2摻入啤酒讓女方喝下。

不久後，戴女藥效發作，立即驚覺自己被下藥，隨即起身想離開，卻被陳男緊緊勒住脖頸身亡；犯下殺人重罪，犯嫌異常冷靜，先是用死者的手機回覆戴女室友訊息，稱「晚上我睡這好了、早上再回去換衣服、太累了、心好累」，企圖營造被害人還活著的假象，隨後還將她的衣物脫光意圖辱屍，卻因無法勃起作罷。

不僅如此，陳男還用戴女手機登入網路銀行，將10萬元轉入他的戶頭，接著再冒用對方身分，透過信用卡語音平台幫自己繳納共4632元的電話費；更可惡的是，被告竟從死者皮夾拿了2000元，外出購買毒品和泡麵，直到清晨才騎車離開汽車旅館，伴屍時間長達6小時，後來更試圖盜領戴女的17萬元存款。

由於2人遲遲未退房，房務人員進門察看，驚見女子全裸陳屍房內，嚇得趕緊通報警方處理。警方鎖定陳男後，隨即報請檢方發拘票前往逮人，期間犯嫌竟傳訊給前妻，聲稱自己殺了人，「下一個就是妳！」所幸警方很快掌握到陳男位置，當天晚間在新竹縣竹東鎮將其逮捕，防止他繼續犯案。

陳男到案後供詞反覆，先是辯稱他一時衝動才殺人，後來被發現下藥，隨即又改口說自己本想和戴女一同赴死。死者父親出庭時慟訴，犯嫌長期騷擾女兒，就是為了要錢，簡直把她當提款機，現在更下手殺人，希望法官判死刑。不過，合議庭法官認為，陳男手段「尚非殘忍惡劣」，未達處以極刑程度，最後判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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