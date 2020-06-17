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中印衝突雙方8死11傷！印軍上校遭石塊「活活砸死」　兩軍高層緊急會晤

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▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲中印邊境衝突，傳出雙方總共「8死11傷」。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境近4年來衝突不斷，但是16日首度傳出人員死亡，印度軍方證實，一名上校和兩名士兵在拉達克（Ladakh）與解放軍對峙期間喪命，另外印度媒體則引述了陸媒《環球時報》內容，指解放軍共有5人死亡、11人受傷。中印雙方的軍事高層對此召開緊急會晤斡旋。

印度軍方聲明指出，周一晚間印軍與解放軍發生激烈衝突，釀成傷亡，死者包括一名上校、兩名士兵。印度軍方稱，兩國的軍事高層已經展開緊急會晤斡旋，試圖和緩局勢。不過印軍對於會晤的細節沒有做進一步解釋。

根據印度新德里電視台（Ndtv）報導，有消息人士透露，印度的上校指揮官與兩名士兵，遭到石塊與警棍襲擊，被襲擊的三名印軍只能徒手還擊。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上也證實，中印雙方在邊境發生嚴重衝突，印度軍方在星期一（15日）兩次越過邊界作出挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員發生嚴重肢體衝突，「敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。」

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

中印雙方在今年5月爆發衝突，主要衝突地點在邊境西段實控線附近的加勒萬河谷（Galwan valley）至班公錯湖（Pangong Tso）一帶緊張對峙，雙方均集結數以千計的士兵，而該地帶正是兩國在1962年爆發戰事的位置。

雙方6日才舉行過一次少將指揮官層級的會晤，當時印方要求中方退回原駐地，把拉達克控制線恢復到4月以前的原狀，中方則要求印方停止在拉達克邊境的中國領土進行道路與橋梁修築，但是印度認為這些道路與橋梁工程是在印度國境內修路，中方沒有理由要求印度不能修路。

中國外交部日前雖然指出，雙方已為緩和局勢達成共識。不過，近日亦有消息指，印度正向邊境地區運送坦克。

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