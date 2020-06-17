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赴美進修結識拜登兒子　謝國樑：台灣未來不能全押寶川普

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▲謝國樑、杭特（Hunter Biden）。（圖／翻攝自Facebook／謝國樑 小愛爸爸）

▲謝國樑、拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／翻攝謝國樑臉書，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前立委謝國樑17日透露自己與2020年美國民主黨總統候選人、前美副總統拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）是朋友，也結識不少民主黨新一代友人，他建議民進黨高層，今年美總統大選，台灣必須保持多元彈性，不能全押寶在尋求連任的現任美總統川普身上，重蹈前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）2016年敗選狀況。

謝國樑表示，據他了解，拜登與川普對中國大陸的策略與思維是非常不一樣的，若是川普當選，他勢必會利用台灣跟中國大陸繼續博弈，大陸其實也積極與拜登維持不錯的友好關係，「我們如果只押單邊，如果屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機」

謝國樑在美國進修前後超過十年，除了取得麻省理工學院碩士學位，也曾在哈佛大學甘乃迪政府學院選修國際關係課程。對於結識拜登次子Hunter，謝國樑表示，他於2014年赴美進修期間，透過一位耶魯大學（Yale University）校友結識杭特且保持連絡。

謝國樑說，在2016年卸任立委後，曾一度希望在美國開起新的電影計畫，而杭特也因對電影相當感興趣，所以兩人簽約合作新電影計畫，儘管最後電影沒拍成，但朋友關係依然存在。不過，杭特近幾年過得並不順遂，連川普也常找他的麻煩，因此站在朋友立場，他也希望杭特未來能越來越好。

對於即將到來的美國總統大選，謝國樑以自己長期對美國政治的觀察指出，現在執政的民進黨政治高層，台灣在美國總統大選這一個變局，必須保持多元彈性；不能全部押寶在現任總統川普的身上，對於其他政黨的候選人像拜登，應該也要適度的接觸與關心。

謝國樑建議，當局不能重蹈2016年狀況，「據我了解當時的政府幾乎全部押寶希拉蕊」，投票結果出來後，竟然是川普當選，所有對美的關係也瞬間大幅震盪。

謝國樑表示，美國領導人當然是以美國利益為優先，但因為他與拜登兒子相識，也是朋友，據他了解，拜登與川普對中國大陸的策略與思維是非常不一樣的，若是川普當選，他勢必會利用台灣跟中國大陸繼續博弈；然而如果是拜登當選，「我可以想像這位阿伯應該會希望兩岸緩和一些」，主要是不希望台灣與大陸有太多衝突，增添美國的麻煩，這兩者的思維其實是不太相同的。

謝國樑認為，大陸其實也積極與拜登維持不錯的友好關係，「我們如果只押單邊，如果屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機」，所以，他才會想提醒蔡政府，國際關係本來就是必須看近也要看遠，如履薄冰，思考面向應該更多元，面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。

▲▼謝國樑、杭特（Hunter Biden，圖右）。（圖／翻攝自Facebook／謝國樑 小愛爸爸）

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