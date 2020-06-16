進京道路突然全封閉？　陸多部門出面澄清…

▲北京全城重點路段設置攔路點，清查外來車。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

北京自11日以來已累計106人染疫，官方緊急宣布社區防控工作進入「戰時狀態」。網傳北京高速進京方向道路封閉，引發當地民眾封城恐慌。不過，據陸媒《新京報》報導，多個主管部門出面澄清，目前沒有道路因疫情受到管控。

北京市交管局122報警台16日回應，目前尚未接到有進京收費站封閉管理的消息。河北省高速公路出行資訊服務網顯示，從13日至16日11時，多條高速公路有因養護施工作業佔用車道及下雨限制禁止九座以上客車及危險品車上道的情況，但並無封路。

隨後，首發集團一名工作人員稱，首發集團管轄的各條高速公路進京收費站都沒有封閉措施；部分高速路段有交通管制，但這些管制措施都不是從近日開始的。此外，該負責人也表示，封路是交管部門負責，如果確有封路措施，交管部門或交通委肯定會發布通知。

華北高速公路股份有限公司也回應，京滬高速進京方向也沒有受到疫情影響而封閉，部分路段因有道路養護作業需要佔用應急車道或者超車道，但是並無道路封閉的措施。

此前，受北京疫情復發影響，北京疫情防控工作領導小組決定，要嚴控高風險人員離京，已出京的要及時通報當地，以防止疫情擴散。

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