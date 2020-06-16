戀童惡狼回應了！38歲誘姦11歲女17次　醫院男廁也不放過

圖、文／鏡週刊

世界各國對於幼童的保護，都非常重視，但在桃園居然出現一名李姓惡狼，竟向11歲的女童樂樂（化名）伸出狼爪，並且無視法律的屢次誘騙女童，使人相當震驚。

▲戀童惡狼李男（圖）沒有固定工作，常用交友軟體尋找未成年少女下手。（圖／鏡週刊提供，下同）

樂樂的媽媽原本以為向警方報案後，這場惡夢就可以結束，但萬萬沒想到，李男的瘋狂行徑並未停止，依舊不斷糾纏樂樂。由於樂樂當時仍深陷李男的甜言蜜語中，無論媽媽怎麼阻止，就是擋不住她與李男見面的衝動，甚至還替李男編造許多謊言。

樂樂的媽媽無奈地說：「我們報案之後，他還一直試圖要找樂樂，甚至用臉書加樂樂好友，並公告他們在交往，造成樂樂更大的心理壓力，導致樂樂出現自殘的行為。」

即便如此，李男依舊在樂樂的住家以及學校附近徘徊。樂樂的爸媽告訴本刊，這段期間至少打了7、8通電話向警方求助，不過警方總是說他們也沒辦法，必須按照程序走，甚至反問李男有沒有做出傷害人的行為？若是沒有，他們也無法處置，這些話聽在樂樂家人耳裡相當難受，認為是推託之詞。樂樂的爸媽說：「那個男的就是不怕，我們報警之後還是一直來，感覺就是要把我們逼瘋。」

有一次，樂樂的爸媽及親友在學校門口見到李男，除了當場把他攔下，還要求他簽下切結書，承諾不再與樂樂見面，否則要賠償50萬元，由於李男態度不佳，樂樂的親友一時氣憤，忍不住動手揍了李男。

就算被打，李男仍不放棄，今年5月底，樂樂的弟弟生病需要住院2天，樂樂的爸媽擔心留女兒一個人在家，李男又會找上門，於是將樂樂帶到醫院，沒想到李男居然連續2天跑到醫院，並透過手機約樂樂到醫院地下室的男廁發生性關係。根據樂樂的說法，她與李男交往3個月，一共發生17次性行為。

桃園市發生一起駭人聽聞的誘姦事件，本刊接獲爆料，一名38歲成年的李姓男子，與11歲的未成年國小女童，竟有不正常男女性關係，而且還在樓梯間、公廁、醫院地下室等地發生，實在令女童家長難以忍受並跳出來提告。

對此指控，本刊依投訴人提供的李男聯絡方式致電詢問。電話撥通後，本刊記者先是詢問是否為李先生，此時，他並無否認自己身分，只是詢問「哪位？」當記者表明身分後，他旋即表明自己不是李先生，但仍跳針詢問「你哪位？」

本刊後來「五度」去電，但對方便開始不願接電話，甚至記者最後幾通電話，都是遭直接掛斷。

本刊只好傳簡訊詢問遭指控情事，以及挨揍後反告的相關問題，亦告知截稿時間，但至截稿前，都未獲回應。

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