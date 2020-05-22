LINE電腦版優化「5功能超實用」！貼心設計會議必用　網大讚：版面很清爽

▲LINE電腦版10項功能全面升級。（圖／翻攝LINE）

記者張嘉晏／綜合報導

為了讓用戶有更好的使用體驗，LINE電腦版Windows 6.0.1於20日全面升級，推出10大功能優化，包含版面設計、可以一鍵關閉所有通知等等，《ETtoday新聞雲》也為您整理出更新後的5大實用功能。

首先第一個實用的功能是「聊天訊息輸入視窗後自動延展」，根據LINE觀察，會使用電腦版的人多半是用來工作上溝通，通常會一次打上一大段文字，但以往文字過多時，使用者需要手動調整輸入框的高度，更新後系統則是會自動調整文字框的高度。

第二個則是「可顯示過期照片及影片縮圖」，使用者都知道，LINE的照片和影片有下載期限，以往大家要點圖片才知道是否過期，更新之後則是會直接顯示「已過期」3字在縮圖上，不必再動手點進去。

▲直接顯示「已過期」。（圖／翻攝LINE）

第三的實用功能為「一鍵關閉所有提醒」，例如使用自己的電腦投影報告或是會議中就可以按下此鍵，不必再被跳出的訊息打擾，但「未讀」的數字仍然會顯示，不怕漏看訊息。

▲一鍵關閉通知。（圖／翻攝LINE）

第四點為「增加視訊通話功能」，適合視訊工作時使用，用戶除了可以讓背景一鍵模糊，現在還可以套用自己喜歡的背景圖片。

最後，更新後的LINE版面做了微幅調動，讓使用者第一眼就覺得畫面變得更舒服簡潔，不少網友肯定表示不僅畫面變得很清爽，字體看起來也順眼多了。

LINE表示，電腦版在台灣的使用率高，目前台灣月活躍用戶已經超過500萬，為了讓大家使用上更便利，去年LINE總部負責電腦版的團隊曾經來過台灣，非常認真的做了好幾波使用者調查，鎖定的用戶族群，包括LINE電腦版重度用戶、輕度用戶、上班族、學生等等，作為改版的重要依據。

►過期票券復活了！