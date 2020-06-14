討債打死人棄屍苗栗山區！救難協會隊友震驚：他常做善事、勸孤兒不要學壞

▲陳姓嫌犯選在苗栗山區棄屍，是因為熟悉該地形。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

犯下殺人棄屍案的台中市46歲陳姓嫌犯身份曝光後，陳所屬的救難協會同仁都大感震驚，1名隊員就說，陳嫌去年主動找上協會，請求到苗栗山區協尋有意尋死的朋友，如今協尋點竟成了棄屍地，而且，陳加入協會後，經常跟著協會做善事，捐棺材、救助溺水、更常去孤兒院勸導小孩們以後不要學壞，要做好事，只能說很可惜。

陳嫌不滿51歲的陳姓死者欠下104萬遲不還錢，10日夥同另名友人，相約到神岡區一處鐵皮屋談判，陳嫌不滿死者態度不佳，一付不願還錢的心態，陳嫌憤怒不已，隨手拿起地上水管痛毆，不料失手打死，於是和友人把屍體載往苗栗銅鑼山區丟棄，4天後在律師陪同下自首。

據了解，陳嫌之所以熟悉苗栗偏僻山區作為棄屍地點，是因為去年陳曾主動連絡救難協會，請求幫忙協尋有意尋短的朋友，才會非常熟悉該地形，後來雖然沒找到朋友，但陳認同該協會正派的做善事，因此也加入協會。

1名隊員說，聽到陳某犯下殺人案，非常震驚，因為1年多來，陳不但捐助沒錢付棺村的貧苦人家、協尋失智老人、協助溺水救護、捐給偏僻原鄉部落生活物資，不但出錢，而自己開車載去，印象深刻的是，陳也常去孤兒院，勸導孤兒們不要學壞，要做好事。

隊員說，不知陳某經濟狀況，只知有投資工廠，至於是自己經營或是股東，不得而知，如今事情既然發生了，除了覺得不可思議之外，只能感嘆可惜了，不過，希望外界不要因此而抹煞了所有協會長久以來的付出。

陳嫌家人則說，他在賣牛樟芝和肥皂，做人很善良，不知為何會殺人。

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