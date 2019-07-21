「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

▲吳先生因為喜歡泰迪熊，想要幫牠們打造一個家，卻陰錯陽差的變成哈比丘，因此意外爆紅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉與公館鄉交界處，出現了宛如童話世界般的場景；來自台中的吳宗樺，8年前因為非常熱愛泰迪熊，跑到苗栗購地，想幫泰迪熊蓋房子，沒想到陰錯陽差，蓋得像《魔戒》裏的哈比屋，因而取名為「哈比丘」，意外成為網路熱門打卡點，7月正式對外開放營運。

業者吳宗樺表示，之前在台中從事吉他教學已經10多年了，約8年前被泰迪熊可愛的模樣吸引，就一直想幫熊蓋一間屬於它們的房子；從設計到施工，花了近3年時間，完成了4間哈比屋和一小片向日葵花田。

▲▼園區腹地不大，因此能蓋的小屋面積受限，卻意外成為打卡的新熱點。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳宗樺說，當初畫出設計圖時，朋友都說像極了電影《魔戒》中的哈比屋，但他自己沒有看過這部電影，對這色彩繽紛的建築在網路上意外爆紅，自己也出乎意料之外。看著自己的「哈比丘」受到大大小小的朋友喜愛，希望這像童話世界般的園區，可以讓人心靈放鬆。

吳還強調，自己的園區不大，還有許多設施尚未完工，所以遊客現在先得預約登記，另外山區道路狹窄，車輛進出也需要多多注意；誠摯希望能打造一個童話世界般的仙境，讓來這遊玩的民眾可以放鬆身心，遠離城市的喧囂。