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【廣編】2020為愛加分！「愛‧Sharing」一克拉鑽戒抽出！中獎人尖叫10秒　直說「玩真的！」

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▲▼鑽戒,愛Sharing,時代百貨。（圖／業者提供）

▲「愛‧Sharing」抽出幸運一克拉心型鑽戒得主，本來就計畫今年結婚的兩人，在2020年幸運抽到鑽戒，為愛‧Sharing增添美事一樁。

圖、文／康是美、周大福提供

2019年「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，期望這個不平凡的城市，為人們帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶。舉辦第五年的「愛‧Sharing」完美落幕，心鑽教堂現場吸引超過4.3萬人造訪，超過1.5萬人次互動，更從近6000則打卡拍照中，抽出幸運一克拉心型鑽戒得主（鑽戒由周大福贊助），中獎者是和男朋友去時代百貨吃飯，一時興起拍照打卡試手氣，得知中獎時，正好男友下班接她，兩人一路興奮大叫，本來就計畫今年結婚的兩人，在2020年幸運抽到鑽戒，為愛‧Sharing增添美事一樁。

1月10日由電腦隨機抽出一克拉鑽戒得主，中獎者接獲通知，興奮地表示常在FB打卡抽獎，那天與男友去時代百貨吃飯，想說拍照打卡紀錄一下，順便試試手氣，沒想到一克拉鑽戒得主居然是自己，非常開心，也直呼：「原來抽獎活動是玩真的，不是騙人的！」30歲的林小姐表示，男友去年已經買鑽戒求婚，兩人也規劃今年底完成婚禮，幸運的是在愛‧Sharing的活動中抽中一克拉心型鑽戒，他們開心直說好事成雙。

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