高雄某國中一班15人上呼吸道感染　學校不停課：兩度清消確保安全

▲高雄某國中因出現上呼吸道群聚事件，學校消毒教室。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市某所國中傳出一個班級有15名學生，出現疑似上呼吸道群聚感染事件，其中有8名學生就醫後診斷為上呼吸道感染或是咽喉炎，但為了釐清感染病原體，衛生局先將2名狀況較嚴重的學生先進行抽樣採檢，2件結果已確認新冠、流感皆陰性；另2件檢體14日下午檢驗報告出爐，而衛生局建議該班停課，校方提出五點聲明決定「正常上課」。

高雄市政府衛生局於12日接獲高雄某國中通報，疑似上呼吸道感染群聚事件，衛生局於接獲通報立即啟動疫情調查，發現該班6月9日至6月12日共計15名學生出現發燒、喉嚨痛等上呼吸道症狀，其中8人經醫師診斷為上呼吸道感染及咽喉炎，另7名症狀已緩解。由於目前仍正值新冠肺炎疫情監控階段，衛生局已進行新冠肺炎、上呼吸道病毒等採檢送驗，截至今13日下午6時止，其中2名學生新冠肺炎檢驗結果為陰性；另2件檢體流感快篩顯示陰性，接著進行新冠肺炎檢驗，預計14日下午檢驗報告出爐。

而衛生局也於13日下午2時30分同步行文，要求校方應配合落實執行相關感染管制措施，含持續監控學生健康狀態、建議發生群聚疫情班級依疾病管制署流感群聚防治指引規定停課5天，不過學校最終還是決定照常上課。

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該學校強調，採取謹慎與嚴格態度面對此事，上週五(12日)該班級因有學生表示有疑似感冒等情形，學校立即通知家長與通報高雄市政府教育局、衛生局。而週一(15日)不停課，學校說明五點原因，第一、請假的學生經過流感、新冠肺炎等病毒篩檢均呈陰性。第二、15名請假的學生，其中8名就醫的學生，係為感冒與咽喉炎症狀，另7名學生因症狀較輕微在家休息，目前15名學生均平安。 第三、學生目前沒有持續感染的情形。第四、上週五(12日)校園已經過全面清消，放學後並進行紫外線燈殺菌。第五、今天(14日)高雄市衛生局再到學校檢視，校園並全面再度進行清消工作，以確保學生週一上課時安全無虞。