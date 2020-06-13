會考完太無聊！國中生與乳溝妹「視訊交流」遭側錄不雅片勒索8000元

▲小愛長相甜美、低胸上衣還露出深深乳溝，少年被吸引而與對方視訊。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市板橋區15歲李姓國中生，近日因會考考完太無聊，透過交友軟體認識自稱「小愛」的女子，小愛的大頭貼上長相甜美，低胸上衣更露出深深乳溝，李姓國中生被瘋狂吸引，還聽從對方建議視訊「交流」，但影片反被對方側錄，要求他花錢消災，所幸少年鼓起勇氣報警，警方現正深入調查。

警方調查，李姓少年剛考完國中會考，正準備升高一，暑假期間太過無聊，而使用通訊軟體想認識新朋友，在軟體上結識小愛，雙方相談甚歡，小愛不斷對他甜言蜜語、溫柔攻勢，少年因而心花怒放，並在對方慫恿下下載「夜色醉人」軟體，2人透過螢幕開始視訊。

少年原以為是飛來艷福，卻不知道自己的一言一型都已被對方側錄，小愛事後以影片要脅，要求少年付8000元購買點數，不然就要將猥瑣視頻公開，少年苦苦求饒，表示自己只是國中生，對方竟要他向地下錢莊借錢，更嗆「你報警也沒用」，少年苦惱萬分，最終鼓起勇氣報案。

板橋警分局接獲少年報案後，告知他這都是詐騙集團的詭計，要少年千萬不要購買點數交付，同時也著手調查這個自稱「小愛」的真實身分，偵查隊長林子翔呼籲，網路交友要謹慎，更不要輕易到超商購買點數交付，這些全都是詐騙集團的伎倆，可撥打165反詐騙專線尋求協助。

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