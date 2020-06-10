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2020高校畢業歌開跑！3步驟投票抽大獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2020高校畢業歌 。（圖／活動稿件使用）

活動小組／綜合報導

2020「高校畢業歌」活動開跑啦！今年共有74所學校報名參加，快來為心愛的學校投票，不僅可以送他們前進畢業歌合輯，投票還有機會獲得大獎！即日起至6月19日可以在新聞雲App上直接聽畢業歌，並將選票投給您喜歡的學校。最終票選結果的前30首畢業歌曲，將在「校內代表互投」階段獲得保證票數10票。只要下載《ETtoday新聞雲》App並登入／加入會員，即可投票給你心中喜愛的年度高校畢業歌，每人每天可以投10票，投越多抽獎機會越多。不只可以幫助參賽學校進入決賽，還有機會獲得SOGO禮券、小米盒子、西堤餐卷，還有上千杯全家咖啡等你抽！快點我投票去！

▲畢業歌人氣投票贈品。

▲畢業歌人氣投票贈品。

請繼續往下閱讀...

▲畢業歌人氣投票贈品。

▲畢業歌人氣票選抽獎大獎

【活動時間】
2020/6/9（二）11:00～2020/6/19（五）23:59止

【活動方式】
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面。

▲2020高校畢業歌 。（圖／活動稿件使用）

3. 聽取歌曲並投票給你支持的參賽學校。
4. 投票完成獲得抽獎資格。

【加入會員】

1. 點選App主頁下方右邊「會員設定」開啟後，點選【立即登入】。
2. 點選申請註冊，以「手機號碼」完成註冊及驗證。
3. 完成會員註冊／登入後，點選App下方中間活動欄位，即可開始活動！
※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。

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