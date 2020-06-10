2020高校畢業歌開跑！3步驟投票抽大獎

又到驪歌輕唱的畢業時節，可以搭乘畢業時光機，寫下未來想努力的方向；或者到「網紅夢工廠」，透過職涯學習課程，為踏上職場做準備，新北市立圖書館總館、五股、汐止、以及青少年分館6月份為畢業生準備了專屬的「書香畢業禮」，祝福所有畢業生迎向未來，勇敢追夢。