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酒駕撞電線桿害人！台南23歲男遭「電線鉤頸」懸空…斷骨刺破動脈亡

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市一名賀姓酒駕慣犯，8日晚間酒後撞上電線桿，導致電線垂落。隨後23歲的王姓騎士慘遭脫落的電線鉤住倒地，當場身亡，且遺體被後方的機車輾過。警方表示，賀男曾3度酒駕，訊後依公共危險罪和過失致死罪移送台南地檢署。

警方表示，38歲的賀男8日晚間和朋友在仁德區喝酒，事後駕駛廂型車載洪男回家，經過明興路1181巷時，因酒意撞上電線桿卡住，導致電線桿歪斜、電線垂落至路中央。

▲奪命畫面曝！貨車司機酒駕撞電線桿…騎士慘被「垂落電纜」勒頸　遭後車追撞慘死。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼王男被電線繞頸後，重摔至地死亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲奪命畫面曝！貨車司機酒駕撞電線桿…騎士慘被「垂落電纜」勒頸　遭後車追撞慘死。（圖／記者林悅翻攝）

期間，賀男為了脫困，將車前後撞擊無果，洪姓男子直接下車逃逸，沒想到王男騎車經過，因夜間視線不佳，直接被橫掛在路中的電線鉤住頸部，撞地後因頸椎斷裂刺破頸動脈死亡，又被後方65歲陳姓騎士撞上。

警方指出，賀男酒測值0.46毫克，起初謊稱不是駕駛，但調閱監視器畫面發現賀男說謊，發現對方自2017年開始連續4年酒駕，即使被撤銷緩刑、吊銷駕照都持續酒駕行為，此次為第4次，才會想把駕駛責任推給洪姓友人。

此外，賀男被逮後，竟在警局的拘留室內大玩IG，發出動態說「希望可以平安度過」、「對於昨晚的事情，還好人還活著，從今天起禁酒，請各位大眾抬高雙手，跟著搖擺就好」。

對此，王姓死者的母親淚控，「很冤枉啊，未什麼酒駕3次還可以出來這樣害死我兒子」。警方表示，賀男被依公共危險罪和過失致死罪送辦。

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