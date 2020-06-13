　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬祖藍眼淚季到！賞完再衝「百年古蹟」　一覽花崗石燈塔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲馬祖卡蹓趣三日遊，西莒田沃村藍眼淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲近期為馬祖藍眼淚季節。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，正是出外國旅的好時機。交通部航港局表示，具有逾百年歷史的國定古蹟「東莒島燈塔」及「東引島燈塔」經過1年多的整修，已完成整建工作，即起對外開放。航港局表示，近期正逢馬祖藍眼淚季節，旅客可趁機上島一覽美景。

航港局副局長劉志鴻表示，航港局投入2200萬元的經費，整修國定古蹟「東莒島燈塔」及「東引島燈塔」，自108年3月20日起因整修工程封閉部分設施，現已完成整建工作，即日起全區重新對外開放參觀。

請繼續往下閱讀...

▲▼馬祖古蹟燈塔開放參觀。（圖／航港局提供）

▲▼馬祖古蹟燈塔開放參觀。（圖／航港局提供）

▲馬祖古蹟燈塔開放參觀。（圖／航港局提供）

劉志鴻表示，東莒島燈塔位於連江縣東莒島東北角上，為白色圓型直筒狀花崗石結構燈塔，於西元1872年建立，塔齡將近150年；東引島燈塔位於連江縣東引島樂華村東坡山腰，塔身為白色圓型磚造，扇型地基由花崗石板舖成，於西元1904年興建，塔齡將近116年。

劉志鴻指出，長期以來因應航行安全及使用需要，燈塔及園區內附屬建物或有增建、改建與修建，但大多已屆材料及結構生命週期。為維持燈塔功能正常運作，因此對主燈塔身、穹窿、避雷設施及其附屬建物結構、電氣管線、消防系統進行修繕，以提升建築物的公共安全，進而達到海洋文化資產保存之目的。

▲▼馬祖古蹟燈塔開放參觀。（圖／航港局提供）

▲旅客可至多媒體體驗室參觀。（圖／航港局提供）

劉志鴻表示，恰好近期疫情舒緩，又正逢馬祖藍眼淚季節，旅客可上島一覽美景，還能參觀歷史古蹟，為讓民眾體驗多元燈塔文化，東莒島燈塔設有靜態文史室，配有百年歷史文物；東引島燈塔建置互動多媒體設施，提供參觀民眾友善且多元的遊憩新體驗，旅客走在灑滿藍色燈光的體驗室內，就像走在藍眼淚裡，相當漂亮。

▲馬祖卡蹓趣三日遊，西莒田沃村藍眼淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬祖藍眼淚相當漂亮。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
北京市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒！　三大超市連夜下架
第二波疫情來了？北京今再爆6本土確診　6大市場已封閉
打人影片曝！大甲媽出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍36執士
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午旅宿8成滿！公總曝「七大地雷」路段⋯籲「改搭客運」打85折

「傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結校務會議外舉牌對峙

早餐外送單多一行字！老闆「個人喜好全露餡」…女客羞：不要當留言板啦

今年夏至必看！「上帝的金戒指」賞日環食攻略　一張圖看去哪追起來

馬祖藍眼淚季到！賞完再衝「百年古蹟」　一覽花崗石燈塔

「一碗飯」謝師恩　國寶級布幕大師陳明山技藝樂傳承

西門町神隱大亨曝光！年收10億淪落日吃1個便當過活　旅館帝國成淫窟

解封血庫仍吃緊！台北捐血中心揭：庫存不足5日量天數「五年來最嚴重」

女神級「香香警花」身分曝光！騎車玩手機被開單　一雙電眸讓他戀愛

養豬產業結構20年沒動過！活體豬載來載去怕病…業者嘆運作方式落後

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

端午旅宿8成滿！公總曝「七大地雷」路段⋯籲「改搭客運」打85折

「傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結校務會議外舉牌對峙

早餐外送單多一行字！老闆「個人喜好全露餡」…女客羞：不要當留言板啦

今年夏至必看！「上帝的金戒指」賞日環食攻略　一張圖看去哪追起來

馬祖藍眼淚季到！賞完再衝「百年古蹟」　一覽花崗石燈塔

「一碗飯」謝師恩　國寶級布幕大師陳明山技藝樂傳承

西門町神隱大亨曝光！年收10億淪落日吃1個便當過活　旅館帝國成淫窟

解封血庫仍吃緊！台北捐血中心揭：庫存不足5日量天數「五年來最嚴重」

女神級「香香警花」身分曝光！騎車玩手機被開單　一雙電眸讓他戀愛

養豬產業結構20年沒動過！活體豬載來載去怕病…業者嘆運作方式落後

端午旅宿8成滿！公總曝「七大地雷」路段⋯籲「改搭客運」打85折

A-Rod當老闆出現挑戰　傳4、5組人馬有意收購大都會

家庭聚餐首選、下班小酌好去處！到啤酒餐酒館HIGH一晚

沒吃到會搥心肝！金門5款在地特色小吃　必吃「酥脆蔥油餅包熱狗」

葡萄絕對是「致命殺手」！　不可餵食狗狗的6種水果

奪命式蚊香狂熏！鄰居「還亂燒口罩」...她無法呼吸　投訴環保局GG

碰！國1林口段貨車撞拖板車駕駛命危　車廂爆開冷凍雞肉灑滿路面

「傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結校務會議外舉牌對峙

遊艇發出遇險訊號　澎湖、台南海巡接力救援拖回安平

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！　4歲孩住兇宅「深夜冒超毛反應」

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

騎車遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」

「鸚鵡」外圍影響2地區有雨　5縣市熱到爆炸

即／第2號颱風「鸚鵡」生成！水氣影響台灣

第一次吃王品　他進餐廳尷尬爆

女兒取名帶「婉婷佩」　為家庭一味忍耐

經典泡麵「滿漢大餐」是她研發…珍貴手稿曝光

女兒泡澡癲癇溺斃　母崩潰自責：原諒我？

更多熱門

相關新聞

政院拍板！國旅補助懶人包一次看　自由行住宿每晚折1千、離島再多1千

政院拍板！國旅補助懶人包一次看　自由行住宿每晚折1千、離島再多1千

隨著疫情舒緩，行政院10日院會正式拍板交通部「安心旅遊國旅補助方案」。據規劃，不分團體、自由行都有補助。針對自由行部分，民眾只要入住有參加優惠活動的旅館或民宿，一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1000元，平假日均適用。如果是住離島，還可以再加碼多補助1000元。

國旅補助劉櫂豪爭取納入綠島、蘭嶼

國旅補助劉櫂豪爭取納入綠島、蘭嶼

國旅熱爆！近兩週住房單大量湧入

國旅熱爆！近兩週住房單大量湧入

國旅注意！桃園非法旅宿六都最多

國旅注意！桃園非法旅宿六都最多

墾丁玫瑰珊瑚被遊客「踩成碎片」

墾丁玫瑰珊瑚被遊客「踩成碎片」

關鍵字：

馬祖國旅藍眼淚

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

韓國瑜剛走！新聞局粉專照變菊市府彩帶高

嘉義壯男遭蜂螫　30分送醫仍不治

王世堅一句神回　柯文哲當場笑了

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面