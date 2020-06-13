馬祖藍眼淚季到！賞完再衝「百年古蹟」　一覽花崗石燈塔

▲近期為馬祖藍眼淚季節。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，正是出外國旅的好時機。交通部航港局表示，具有逾百年歷史的國定古蹟「東莒島燈塔」及「東引島燈塔」經過1年多的整修，已完成整建工作，即起對外開放。航港局表示，近期正逢馬祖藍眼淚季節，旅客可趁機上島一覽美景。

航港局副局長劉志鴻表示，航港局投入2200萬元的經費，整修國定古蹟「東莒島燈塔」及「東引島燈塔」，自108年3月20日起因整修工程封閉部分設施，現已完成整建工作，即日起全區重新對外開放參觀。

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▲馬祖古蹟燈塔開放參觀。（圖／航港局提供）

劉志鴻表示，東莒島燈塔位於連江縣東莒島東北角上，為白色圓型直筒狀花崗石結構燈塔，於西元1872年建立，塔齡將近150年；東引島燈塔位於連江縣東引島樂華村東坡山腰，塔身為白色圓型磚造，扇型地基由花崗石板舖成，於西元1904年興建，塔齡將近116年。

劉志鴻指出，長期以來因應航行安全及使用需要，燈塔及園區內附屬建物或有增建、改建與修建，但大多已屆材料及結構生命週期。為維持燈塔功能正常運作，因此對主燈塔身、穹窿、避雷設施及其附屬建物結構、電氣管線、消防系統進行修繕，以提升建築物的公共安全，進而達到海洋文化資產保存之目的。

▲旅客可至多媒體體驗室參觀。（圖／航港局提供）

劉志鴻表示，恰好近期疫情舒緩，又正逢馬祖藍眼淚季節，旅客可上島一覽美景，還能參觀歷史古蹟，為讓民眾體驗多元燈塔文化，東莒島燈塔設有靜態文史室，配有百年歷史文物；東引島燈塔建置互動多媒體設施，提供參觀民眾友善且多元的遊憩新體驗，旅客走在灑滿藍色燈光的體驗室內，就像走在藍眼淚裡，相當漂亮。

▲馬祖藍眼淚相當漂亮。（圖／記者林敬旻攝）