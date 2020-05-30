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SONY確認將於6月4日舉辦PlayStation 5線上發表會

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特約記者洪聖壹／綜合報導

先前彭博社記者Jason Schreier爆料SONY將於6月3日舉辦PlayStation 5的專場活動，不過陸媒則是爆出「SONY還在做最終確認」。現在SONY官方正式發出線上邀請，確認該活動將於美西時間6月4日凌晨1點舉辦，換算成台灣時間為6月5日凌晨4點。

同一時間，PlayStation大家長SIE總裁Jim Ryan也發出公開信邀請所有熱愛PlayStation的玩家與媒體。他在文中指出，從初代PlayStation到PlayStation 4，每一代的主機都有更高的目標，把極限推得更遠，並嘗試為玩家社群帶來更好的體驗，而這是PlayStation這25年不變的使命，整個過程他都參與其中。

談到新的主機，Jim Ryan指出，過去已經分享過新的主機技術規格，並且公開全新的DualSense 無線控制器，現在預計在假日（通常是指聖誕節）開賣之前，向玩家公開新的遊戲體驗，他也稍微透露，這次新的遊戲主機發展跟以往的PlayStation不同，SONY將藉由PS5重新定義遊戲的未來。

針對上述提到的遊戲體驗，美國遊戲媒體也透露，這次的活動將有「令人驚嘆的遊戲」和「令人嘆為觀止的沉浸式體驗」。

據了解，這次發表會將超過1個小時，台灣的玩家有興趣的話，或許可以從6月5日凌晨4點開始一直看到天亮。

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