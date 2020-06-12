阿帕契直升機連日演訓噪音擾民　航特部：適時調整高度降低音量

▲陸軍AH－64E阿帕契直升機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月登場，陸軍航特部近日也配合實施聯合反登陸作戰演練，不過卻有台中民眾抱怨，阿帕契直升機自8日早上7點多開始，在清水區大排上方不停繞著飛行，造成住家窗戶震動不停，已連續三天噪音擾民。對此，陸軍航特部12日表示，後續將適時調整航線高度，以降低音量，並派員向地方民眾溝通說明，以消弭疑慮。

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月登場，國防部9日上午公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

不過近日有台中民眾抱怨，清水區從8日早上7點多開始，已經連續多日有阿帕契直升機在空中飛行，造成住家窗戶劇烈震動，造成民眾清晨難以入眠，且一大清早就開始不停繞飛，已連續三天噪音擾民。

對此，航特部12日表示，本案為陸軍航空旅配合作戰區戰備任務，訓練實施聯合反登陸作戰演練。

航特部指出，第五戰區已完成本次操演空域申請及飛航公告，航特部另於6月3日函請台中市政府及環保局，針對飛行訓練操演期程、時段、航路行經區域等，協請公告作業，俾使地方居民瞭解。

航特部說明，考量直升機飛航支援任務於晨間實施，後續將適時調整航線高度，以降低音量，並派員向地方民眾溝通說明，以消弭疑慮，籲請國人能繼續支持國軍戰備演訓工作。

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