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藍牙耳機打電話「砰」爆炸了　他右耳潰爛血流不停！店員說法急反轉

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▲▼ 男子自稱被藍牙耳機炸暈 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲ 男子自稱被藍牙耳機炸暈 。（圖／翻攝自民生頻道，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南鄭州的小唐（化名）日前戴著藍牙耳機打電話，突然「砰」一聲他當場被耳機炸暈，送醫時好幾處傷口止不住血，還取了頭皮縫合耳內傷口。對此蘋果手機店工作人員表示疑問，從來沒聽說過蘋果耳機會爆炸，假的耳機就聽說過這種情況。

▲▼ 男子自稱被藍牙耳機炸暈 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲小唐右耳傷勢嚴重  。

據《民生頻道》報導，如今小唐右耳被厚厚的紗布包裹著，他現在沒辦法大聲的說話，不然耳朵會疼痛難忍。他透露，5月19日晚間8點多，他正走在路上撥打電話，藍牙耳機是塞在右耳裡，突然「砰」一聲響，耳機發生了爆炸，當時就把他炸暈了。

10多分鐘後，小唐醒來發現耳朵和臉都腫了。醫院檢查顯示，小唐耳軟骨挫傷，好幾處傷口止不住血，還取了頭皮去縫合傷口。

▲▼ 男子自稱被藍牙耳機炸暈 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲小唐和家人去找工作人員理論  。

小唐指出，這個藍牙耳機是在鄭州萬達的蘋果經銷商店買的，當時花了1200多元（人民幣）。對此，店內工作人員表示，從來沒聽說過蘋果耳機會爆炸，假的耳機有聽說過這種情況，而且小唐的耳機雖然有碎裂，但沒有燒傷痕跡。工作人員的話當即被反對，耳機怎麼可能起火。

▲▼ 男子自稱被藍牙耳機炸暈 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲受損的耳機 。

工作人員建議小唐拿耳機到蘋果售後去檢測一下，到底是由外力造成的還是由人為損壞造成的。小唐家人則稱，蘋果售後只負責賣東西和修東西，耳機炸了跟他們沒關係。兩邊推來推去，到底該怎麼處理？工作人員說，如果產品是在店裡購買的，即便是過了保質期，出了事情，他們也會出於人道主義，給予一定補償。

小唐的家人希望蘋果經銷商給出一個合理的解決方案。蘋果客服針對此事表示，工程部的人員會進一步去採集設備，再做調查。

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