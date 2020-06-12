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全球744萬確診！　專家警告「疫情9月反撲」：美國恐17萬人喪命

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▲▼ 美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國超過201萬確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，截至台灣時間6月12日上午6點為止，全球超過744萬人確診、41萬人病死，其中美國已經201萬人感染新冠肺炎、11萬人死亡，更有專家警告，美國可能在9月出現第二波疫情，10月時美國總死亡人數可能達到17萬人。

根據約翰霍普金斯大學網站統計疫情最新數據顯示，目前全球共有744萬9476人確診，其中最多的是美國201萬6630人，其他依序為巴西77萬2416人、俄羅斯50萬1800人。美國目前死亡人數累積至11萬3652人，英國則已經41364死、巴西39680死。

▲▼0612新冠疫情。（圖／翻攝約翰霍普金斯大學網站）

▲目前全球共有744萬9476人確診，其中最多的是美國201萬6630人，其他依序為巴西77萬2416人、俄羅斯50萬1800人。（圖／翻攝約翰霍普金斯大學網站）

西雅圖華盛頓大學（The University of Washington）健康指標評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME）11日發佈研究報告指出，新冠肺炎疫情可能會延長至10月1日，屆時美國將會造成16萬9890人死亡。

HME主任克里斯托弗·默里（Christopher Murray）博士，屆此呼籲各州必須要開始計畫防範第二波疫情到來。「我們希望看到政府和民眾的防疫行為，來證明我們的預測是錯的。」

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