▲大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」， 第一年免費騎回家。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲為了讓大學生擁有自己的代步工具，SYM特別在新推出的車款Fiddle LT首購期間，祭出超殺優惠「輕鬆上學專案」。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

有不少大學新鮮人努力打工賺錢，除了賺取自己的生活費及住宿費之外，他們更想擁有一台屬於自己的代步工具，「好想要有代步工具，但又不想增加爸媽負擔」，SYM聽到大學生心聲，特別在Fiddle LT首購期間，祭出超殺優惠「輕鬆上學專案」，第一年免費騎回家，再享48期真正0利率，讓學生即使不打工，也能輕鬆買的起，大學生開心表示，「這方案真的很棒，因為第一年不用付錢，從第二年才需要開始付款，對大學生減輕了很多負擔」。

▲▼大學生開心表示，「如果第一年不用付錢，從第二年才需要開始付款，對大學生減輕了很多負擔」。

SYM Fiddle LT帶有輕巧時尚感的倒水滴型大燈、配上繽紛亮眼的幾何前飾板、水漾LED定位燈，再加上精緻咬花方向燈，使女孩們少女心大大噴發，輕新水漾系的多種車色「荷露粉、蔚海藍、幻霧灰、初雪白」更是讓女孩一眼就愛上，大學生提到「它的顏色非常吸引我，是可愛的粉紅色，市面上很多車子都是灰色或是黑色的，很難挑到那種粉紅色或是適合女生的藍色車子」。

▲▼SYM Fiddle LT外觀「輕新水漾風」，使女孩們少女心大大噴發。

最懂女生的Fiddle LT，為女孩們量身打造，舒適安全的最佳騎乘感！低座高貼心設計，讓160公分以下的嬌小女孩，停車時雙腳也能輕鬆著地，更重要的是，超省力中柱讓市區停車不再是女生噩夢，另外貼心配備更是加分，像是QC 3.0 USB手機充電好方便、超大的22.5L車廂空間、可放下20吋型行李箱的前置腳空間，以及可放得下700c.c.飲料的前置物空間等等，並採用雙重泡棉最Ｑ彈的汽車級座椅，減輕騎乘時的不適感。

▲下置物空間有同級車最大的22.5公升的置物空間，放一頂安全帽之外還可以放包包。

SYM經銷商業者李泰全說明，SYM Fiddle LT是同級車中唯一一台，榮獲國家認證的一級油耗車種，在安全性的配備方面，有CBS 2.0以及ABS兩種版本可供選擇，有大學生提到挑車時最注重安全性，「我覺得其實騎車安全性蠻重要的，所以我蠻想要有一台ABS剎車系統的機車，剛好SYM Fiddle LT有，騎車時可以很安心」。

▲SYM經銷商業者李泰全說明，SYM Fiddle LT是同級車中唯一榮獲國家認證的一級油耗車種。

超高CP值購車優惠，第一年免費騎回家，又推出48期真正0利率，加上政府補助汰舊換新方案還可以拿回最高13,300元的補助，讓你可以先去買電腦或手機，第2～4年月付僅2,050元起，只要每天少喝一杯咖啡，就能擁有專屬的代步工具，貼心又划算的方案，成為不少大學生的購車首選。

▼超高CP值購車優惠，第一年免費騎回家，汰舊換新還可以拿回最高13,300元的補助。

