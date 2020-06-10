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外星人呼叫？科學家再發現「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

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天文學家發現一組神秘電波，每隔157日就會重複一次。（示意圖／取自Unsplash）

▲科學家目前仍未找到這組神秘電波爆發的來源及成因。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

人類對於太空的奧秘始終抱有巨大的好奇心，英國《皇家天文學會月刊》（MonthlyNotices of the Royal Astronomical Society）7日發表的最新研究顯示，有個神祕電波每隔157日就會重複一次，是史上第2個具規律性的「快速電波爆發」，部分學者認為這是外星智慧現象。

根據《CNN》報導，英國天文學家自2012年起，首度收到來自宇宙的神秘訊號「FRB121102」，該電波從2016年開始進入規律模式，整體運作週期約為157日，連續爆發電波90日後，接著進入67日的沉默期，並周而復始地運作。

主要研究人員為英國曼徹斯特大學天文學博士拉傑瓦德（Kaustubh Rajwade），他指出過去僅有一個規律性FRB，此次發現的「FRB121102」具有更大的潛在活動範圍，可能與一個矮星系有關，其距離地球約30億光年。

快速電波爆發（Fast radio bursts，FRB）是一種宇宙學起源的高能天體物理現象，呈現瞬態電波脈衝，僅維持數毫秒的爆發。天文學家至今已提出了數十個理論模型，不過快速電波爆發的物理機制，目前尚未有任何定論，甚至還有些人猜測這些訊號可能是外星智慧的跡象。

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