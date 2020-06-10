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女想掌管另一半金錢！背後原因曝光...他坦言「我完全不行」 網力挺

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情侶示意圖。（圖／翻攝自LibreStock）

▲一名網友曝光自己女性友人的擇偶條件。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者康心禹／綜合報導

金錢觀是否相符是許多人在擇偶時的重點，如果在金錢的問題上沒有共識，只會成為兩人未來相處時吵架的導火線。有名男網友指出，一名單身女性近日分享自己的擇偶條件，對方希望「男方要把存款給女方投資理財」，這樣子的觀點實在讓他無法接受。

原PO在PTT上發文表示，單身的他某日跟一位單身的女生朋友討論彼此的擇偶條件，對方提到「希望男方要把存款給女方投資理財」，這項要求的用途是幫忙男方投資理財。

請繼續往下閱讀...

原PO聽到後坦言，實在無法接受這個想法，「我聽到這點就完全不行了，我無法接受，我也覺得女生控制慾望強，而且感覺女方沒安全感，個人覺得就算我老婆這樣要求我，我都會拒絕了，何況男女友關係時就要管人的存款流向。」這樣情況也讓原PO好奇其他網友的看法，「請問大家怎麼看？同不同意？希望推文能提到性別和同不同意以上論點，謝謝！」

貼文曝光後，多數網友認同原PO的看法，「同意的是腦袋有洞嗎？」、「然後日後投資輸光的話就跟你分手？這種妳敢交往？」、「這不太可能接受...理財有方一回事，全部都被掌握另一回事」、「有婚姻關係就算了，交往而已管什麼」、「她自己賺一堆錢就很有安全感了，叫她自己上進點去認真努力」。

不過也有其他網友認為，如果是結婚後，把錢給比較會理財的另一半管是可以接受的，「應該結婚後看來會比較恰當，也跟男女無關，信任度夠、同意結婚後對方理財有方的話，why not？」、「我跟另一半的情況是相反，因為不會理財投資，所以早早就說婚後錢給他管，看兩人共識吧」、「如果是很會理財的，何樂不為」、「我爸的錢都給我媽啊，所以勒」。

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