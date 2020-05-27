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紓困未通過痛批「政府欺負可憐人」！　王浩宇抖出「存款8位數還有…」

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▲桃園攤商紓困未通過，經議員抖出「存款8位數」。（圖／市府提供）

▲中央擴大急難紓困方案受理申請迄今，桃園市通過逾3萬件，發出3億6685萬元。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名攤商申請紓困未通過，向民進黨籍市議員王浩宇陳情並痛批「政府欺負可憐人」！經王浩宇向區公所查證，赫然發現，該名攤商名下有27筆持分土地與房產，且存款竟有8位數，讓他氣到忍不住想飆髒話！王浩宇臉書PO出此事，引發網友熱議，有網友表示「想知道攤商是賣什麼的，希望從此轉行來的及…」▲桃園攤商紓困未通過，經議員抖出「存款8位數」。（圖／市府提供）

▲王浩宇臉書PO文指，痛批「政府欺負可憐人」的攤商「存款8位數還有…」。（圖／翻攝自臉書）

據指出，中央擴大急難紓困方案受理申請迄今，桃園市通過逾3萬件，發出3億6685萬元。市議員王浩宇27日在臉書發文指出，有市場攤商氣呼呼跟他陳情，說生意差卻申請不到補助，痛批「政府欺負可憐人」！王浩宇抖出，經他向公所查證，調閱資料才知道為何申請不過？因為該名攤商名下有27筆持分土地或房產，存款竟多達千萬元，當然不可能符合資格！

王浩宇在臉書PO出此情事，引發網友熱議，紛紛留言：「沒看過麵攤老闆手戴『滿天星』在煮麵賣給你吃嗎！以前在基隆廟口就親眼看過!（太強啦）」、「有27間房子太誇張了吧～然後還願意繼續工作當攤商，有錢人的邏輯很難懂。」、「可能他很睏，需要紓解一下」、「想知道攤商是賣什麼的，希望從此轉行來的及」。

市府社會局指出，擴大紓困申請者須沒投保，且須以家戶為申請單位，依據其存款與收入用公式計算，家戶所得平均不能超過每人每月最低生活費1.5倍，桃園為3萬562元，公所審核時確實會發現部分案件申請者有不動產、股票或不少存款，有遇過存款多達百萬元也來申請，只要明確不符資格，就會在公所審核時打掉，另近來也屢見同戶內重複請領狀況，由於一戶只能申請一次，只要重複申請，只會核定第一件申請。

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