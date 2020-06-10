韓粉發動「報復性罷免」　徐國勇：成功可能性很低

▲徐國勇接受廣播節目專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功，後續引發韓粉報復式罷免，包括時代力量議員黃捷、基進黨陳柏惟、民進黨立委劉世芳、民進黨議員王浩宇、梁文傑都被列在名單上。對此，內政部長徐國勇認為，罷免成功性很低。

對於國民黨是否會在背後發動報復式罷免，徐國勇10日上午接受廣播節目專訪時表示，從政這麼久，加上自己是讀法律的，要講一些實在話，罷免若是由政黨發動，很難成功，大家會覺得是有報復性、有情緒的。

針對民進黨被認為操作罷韓，徐國勇否認，並強調，是公民運動起來的，當然政黨可以支持，政黨本身就是一個社團，當然也可以表達立場，但如果沒有公民運動，很難成功，通常罷免幾乎是公民運動發起，包括前立委黃國昌被罷免沒成功、蔡正元割闌尾事件等，民主發展到這個程度，報復式罷免成功可能性很低，做下去就知道很難。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】