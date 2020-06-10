警疑詐1140萬保金控「我報警被吃案」　板橋分局打臉：同事不會因車禍吃案

▲羅遠文表示2012年2月發生車禍，遭板橋分局員警吃案，分局鄭重澄清。（圖／翻攝google maps）

圖文／CTWANT

前台北市中正二警分局警員羅遠文，自稱因車禍導致嚴重傷害，向7間保險公司申請千萬保險金，保險公司認為羅男在車禍當下沒有報案，懷疑他裝殘詐保，羅遠文辯稱自己車禍時有向板橋分局交通分隊報案，但遭員警吃案，板橋分局今鄭重澄清，強調車禍當天未曾接獲羅遠文報案，系統中更沒有相關紀錄。

本刊調查，羅遠文自稱2012年2月4日時，在板橋區館前西路發生嚴重車禍，對方肇事逃逸，這場意外讓他留下嚴重傷害，2013年到2014年間，以瀕近植物人的「1等殘」向多間保險公司申請理賠，共得到1140萬元。

但保險公司對車禍是否發生而有疑慮，認為羅遠文車禍當下沒有報案，也未立刻就醫，其復原程度更堪比奇蹟，如今已健步如飛、行動自如，不僅能在公家機關內翹腳，癱瘓的右手還能簽名，因而提告詐欺。

羅遠文解釋，自己車禍當下有報警，卻被員警吃案，事後也有到板橋警分局交通分隊做筆錄，否認裝殘詐保。

但板橋警分局鄭重澄清，表示調閱2012年2月4日的紀錄，並沒有發現羅遠文的車禍資料，交通系統中也沒有關於他的紀錄，員警更不會因車禍吃案。

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