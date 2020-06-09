心「插一支箭」衝醫院！醫瞄一眼呆住：直接穿透了…他無奈：本想打獵的

▲年輕男被弓箭穿心。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省南寧市一位年輕男子男子日前被弓箭射中胸口，慘遭「一箭穿心」。當時，他還在旁人的攙扶下，自己走到了醫院。醫院檢查後驚呆表示，弓箭射穿心口，距離心臟只有1公分，非常危險，「把肺刺破打斷肋骨穿背而出。」幸好，經過該院胸心腺體外科醫生1小時手術，弓箭被順利取出。

廣西民族醫院6月6日接診了一名因為操作不當而被弓箭射中心口的男子，一檢查發現情況相當危急。胸心腺體外科副主任醫師羅強透露，該病人是6月6日下午在家玩弓箭的時候，操作不當致使弓箭從前胸刺到了背後，前往當地的醫院後發現病情太重，緊急送至廣西民族醫院進行救治。

▲目前他恢復良好。（圖／翻攝自微博）

在手術當中，醫生發現，弓箭從左前胸緊貼著心臟，把上下肺都刺破了，距離心臟只有1公分，還把一根肋骨打斷後刺到了後背；當時傷情相當危險，不過因為弓箭沒有傷到心臟和大的血管，經過手術，病人已無大礙，現在恢復情況良好。

死裡逃生的男子小鵬（化名）在病床上談到這次「一箭穿心」的事情後，還心有餘悸地說，之前網購了弓箭，想去打獵，「放置箭的時候，碰到了開關，射中了自己。」他表示，經過這次事故後一定吸取教訓，再也不玩如此危險的「玩具」了。

羅強提醒大家，在遇到異物傷害的時候，一定不要驚慌，等待專業醫生的救援，千萬不能隨意將異物拔出，那樣有可能造成大出血，傷口感染，內臟損傷等複雜情況。

►戴口罩也要記得保養

▼弓箭只離心臟1公分。（圖／翻攝自微博）