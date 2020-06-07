有機農產品外銷新增美國、加拿大！台灣瞄準北美市場開拓商機

▲農委會表示，台灣有機農產品可藉由與美加達成有機同等性協議，以北美市場為整體目標。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣與加拿大之有機同等性相互承認諮商作業有共識。農委會表示，期間雖受新冠肺炎疫情影響進度，雙方分別由農糧署署長胡忠一與加拿大食品檢驗局國際方案處Lyzette Lamondin處長代表，在今年5月27日以相互致函方式確認台加雙邊有機同等性，達成協議，自5月30日起生效。加拿大有機農產品將可維持輸銷我國，而台灣有機農產品也可藉由與美國、加拿大達成有機同等性協議之契機，以北美市場為整體目標開拓外銷商機。

農委會指出，加拿大有機農產品輸銷至我國數量，去年為1430公噸，僅次於美國亦為主要進口國，我國樂見與加拿大達成有機同等性相互承認，讓雙方有機貿易持續維持。於協議實質內容上，除我國有機農產品將可比照台美有機同等性協議作法，貼用加拿大有機標章外銷至該國市場外，產品範圍則由既有農糧產品、畜產品與水產植物外，擴及至水產動物產品，為目前唯一涉及水產動物產品之有機同等性協議。

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農委會表示，此外，雙方主管機關將於每年度4月底相互提交有機產品輸出統計、有機認驗證監督管理作為等年度報告，必要時可成立技術工作小組解決有機貿易遭遇問題，建立溝通協調機制，穩固台加有機貿易合作。

農委會強調，既往雖因我國未獲其他國家承認有機同等性而無法以有機名義外銷，但現在已有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、美國等已與我國達成雙邊有機同等性協議，農委會已規劃推動國產有機農產品海外行銷，尤其北美地區美、加為主要有機消費市場，透過參與當地國際大型有機展售會，如美國西部天然有機食品及保健品展、多倫多食品飲料展，並與當地市場通路合作舉辦產品行銷活動，開拓國產有機農產品外銷商機，以帶動國內有機農業及相關產業成長。

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