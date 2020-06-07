「要死一起死！」護理師自願入病房　友一句話讓她心碎：原來，被隔離的不只病人

▲護理師為病人盡心盡力，卻換來友人無情的重傷。（圖／達志／示意圖）

文／護理師黃家盈

一月中旬爆發疫情時，本院醫療人員開始加強穿脫防護衣，我保持僥倖心態，應該不會這麼倒楣讓我遇到，到二月底時疫情根本沒有好轉，主管在一次會議中向大家宣達因為疫情的威脅，需開設專收新冠肺炎（COVID-19）病房，並徵求自願者，煞那間，病房內空氣凝聚，大家你看我、我看你的，我知道這件事是需要慎重考慮，但我也知道因應疫情我不能再拖著不管，我內心沒有猶豫地舉了手，當下，有些學妹也跟著我舉起手並說「要死一起死；我們早點簽生死契約吧！」

那晚，回到家時與先生慎重說起這些事，我先生含著淚水氣憤地說「為什麼是你去，你有家人你知道嗎？」、「你離職好了」、「要死，他們（病人）自己去死就好，幹嘛要你受苦」，我當下內心根本不好受，只能不斷安撫先生。

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起初在照顧隔離病人，我不只覺得穿脫防護衣真的很花我的時間，同時我也很怕他們（病人）一直問我報告結果、在我面前哭泣、我小孩沒人照顧或是向著窗戶指著他的家就在那，卻不能回家的心情，我內心聽了好煎熬，他們沒有親人陪伴，唯一陪伴他們的是我們，我內心壓力不斷增加，但我卻還要裝著堅強跟病人說最近發生的趣聞，好讓他們暫時忘記隔離的恐懼。

某天，工作伙伴相邀外出大吃好釋壓，我與朋友電話說起這件事時，朋友卻告訴我說「你現在是疫情高接觸史，你別出去吃飯害人」，原來，被隔離的不是只有病人，也包含我。

在面對疫情時，我比誰都瞭解該如何保護好病人、保護好我自己，因為我知道我還有家人。雖然，我工作範圍是在疫情區，但我也是人啊！我再如何堅強，可能也會因為大家的一個否定而讓自己難過很久，疫情延燒至今已經三個月，我已經懂得調適好自己心情，去面對我所有的工作挑戰，我不後悔當初自願徵召，面對疫情，我可以勝任，並且有信心疫情會過去的，同時也感謝我的家人願意體諒我、在我旁邊一直支持著我。最後我想對我的工作夥伴表示感謝，謝謝互相扶持、鼓勵，我真的不孤單。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登