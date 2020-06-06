罷韓消息確定！許崑源「最後一段話」曝…2.5小時後跳樓亡

記者許宥儒、鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票今日結束，最終以最93萬9090票遠超57萬4996人的門檻。對此，高雄市議會國民黨籍議長許崑源說完最後一段話後，消失2個多小時回到住處，跳樓輕生。

▲高雄市議長許崑源在家中跳樓輕生 。（圖／記者許宥儒攝）



許崑源抱病支持韓國瑜，臉書上滿滿都是分享、支持韓國瑜的話語，希望他可以幫助高雄人，「如果過去20年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

▲許崑源最後的一段話。（圖／記者許宥孺翻攝）



罷免結果公布後，許崑源晚間6時10分透過市議會表示，「對市長罷免投票結果，議長許崑源表示尊重，但強調，他也對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾」，「感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拼，高雄的進步不能停，期盼全體市民一起讓高雄愈來愈好。」

高雄市警方表示，許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。

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