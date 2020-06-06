韓國瑜將解職！他憂高雄市長獎獎狀「全部要重印」　1年前3度挨酸成絕響

▲韓國瑜去（2019）年頒獎第一次挨酸，有學生直說選落跑總統「很可笑」。（圖／東森新聞）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，依法將在下周解職，就有網友想到，6月畢業季將舉行市長獎、模範生頒獎與合影活動，如此一來大量獎狀是否該重新印製？此外，1年前因參與國民黨總統初選，曾3度在台上挨酸的景象也將成為絕響。

就有網友6日晚間在PTT發文，提到韓國瑜確定遭到市民罷免，依照正常的行政程序大概下周就會生效、解職，不過6月是國小、國中、高中的畢業季節，他擔心將有大量學校的市長獎獎狀得重印，「還是乾脆提早改成下週舉辦畢業典禮趕快發一發了事？」

不少網友都沒想到這一回事，直呼這次的證書肯定很值得收藏，「這獎狀太有紀念價值」、「限量絕版款，很有收藏價值」、「真的超珍貴，史上第一個被罷免市長」、「絕版市長獎」、「去年的也很有價值」、「模範生這次還可以找韓首長（市長）拍照嗎？」

▲鳳山商工學生身穿「溜之大吉」白T上台與韓國瑜合影。（圖／記者洪正達攝）

去（2019）年6月19日，韓國瑜出席模範生及畢業生合影相關活動，遇上一名獲獎的吳姓國三生吐槽，「市長要選總統是一件很可笑的事情，請不要讓感性壓過理性。」不過韓對此不以為意，受訪時稱讚15歲國中生能勇於表達內心想法，未來一定能大放異彩。

事隔2日，韓國瑜和市長獎學生合影，這次則有學生一名鳳山商工的黃姓學生穿著印有「溜之大吉」的上衣上台。韓國瑜事後回應，只有1人穿溜之大吉，其他好幾個同學寫卡片，也有人給與祝福、打氣，「不需要為某一個人意見表達介意」。

▲雄中學生手持《為什麼愛說謊》一書，與韓國瑜、雄中校長謝文斌合照。（圖／記者賴君欣攝）

去年6月24日，韓國瑜在新莊高中和700多模範生、畢業生合照，一名雄中學生手持黃色書皮的《為什麼愛說謊》上台突襲。韓國瑜事後受訪表示沒看到學生拿書，之後在臉書開直播，強調699位學生都笑瞇瞇的與他握手、擁抱，但網軍只刻意放大1人的特殊作為。

依現行法律規定，韓國瑜最晚將在6月12日解除市長職務，且未來4年不得再參選高雄市長，在補選結果出爐前，會由行政院推派代理市長。當然韓陣營也有因應做法可選，只要提出選舉訴訟，就能在程序結束前不進行市長補選，勝訴則能復職。